Stankica objavila potresne fotografije svog lica: 'Uništili ste mi tijelo, ali nisam umrla'

Stankica Stojanović, pobjednica treće sezone popularnog showa "Gospodin Savršeni", proživjela je najteže razdoblje svog života nakon što su joj loše aplikacije filera narušile ne samo izgled, već i zdravlje, fizičko i psihičko. Ipak, danas ponosno stoji kao snažnija verzija sebe i odlučno progovara o svemu kroz što je prošla.

Stankica je na Instagramu podijelila emotivnu objavu u kojoj je ogolila emocije i otkrila kako se sama nosila s boli, izolacijom i nepravdom.

"Nisam objavila svoju bol. Nisam tražila publiku dok sam se borila da preživim ono što se nije smjelo dogoditi. Dok ste mi gasili svjetlo, ja sam učila kako ga ponovno upaliti. Sama. Uništili ste mi tijelo — ali nisam umrla. Uništili ste mi posao — ali nisam nestala. Pokušali ste mi oduzeti dostojanstvo — ali to niste mogli, jer ono ne pripada vama", započela je Stankica.

"Šutjela sam dok ste slali poruke mojim klijentima, dok ste iz sigurnosti svog kukavičluka rušili ono što sam godinama gradila. Umjesto istine — prijetnje. Umjesto odgovornosti — tišina. A sve to dok sam ležala s ranama koje vi nikada nećete imati hrabrosti ni priznati, a kamoli izliječiti. Ali zapamtite ovo: niste me uništili. Samo ste mi dali materijal da se ponovno rodim. Danas više nisam ista žena. Ja sam verzija sebe koju ste vi slučajno stvorili — pokušavajući me slomiti", dodala je.

Ove fotografije nisu estetika. Ovo je dokument otpora. Tijelo koje se vratilo sebi. Lice koje je preživjelo istinu. Duša koja se slomila, ali se bori. Za sve one koji prolaze kroz sličnu tišinu: ne morate vikati da biste bili snažni. Sam opstanak je čin pobune. A istina, kad jednom progovori, ruši sve što je bilo sagrađeno na lažima. Preživjela sam vas. I sada ću pričati svoje iskustvo — iskustvo na koje mi nitko ne može oduzeti pravo. Izraelska poslovica kaže: "'Netko ne bi trebao prodavati ni dijelove za automobile, jer je zaj**ao s medicinskom opremom.'"

