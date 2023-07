Modna dizajnerica i pobjednica šoua "Gospodin Savršeni", Stankica Stojanović pojavila se na Storyjevom partyju u bijeloj kombinaciji i progovorila o ljubomori, ali i etiketama koje je konstantno prate.

'Toni poštuje moj prostor'

"Jako mi je drago što sam s vama tu. Ovo je jedini party na koji volim doći jer ste novine i portal koji redovno posjećujem. Volim tu ljepotu koju plasirate javnosti", rekla je Stankica za Scenu.

Naime, Stankica je već neko vrijeme u ljubavnoj vezi s Tonijem Šćulcem kojeg je upoznala u šouu "Gospodin Savršeni". Iako je on trenutačno na poslovnom putovanju u Latviji, Stankica priznaje da im veza na daljinu funkcionira najviše zbog njihove zrelosti.

"Toni poštuje moj prostor, kao što i ja poštujem njegov. Imamo odraslu vezu za koji mnogi misle da je ja činim zrelijom jer imam 38 godina i starija sam od njega. Ljudi jako osuđuju godine, ali Toni je taj koji jako pridonosi zrelosti naše veze", rekla je atraktivna Banjalučanka pa dodala da je ona ta koja je ljubomornija u njihovu odnosu: "Ja sam ta koja više pokazuje ljubomoru u vezi. Stalno mu to pokazujem, ali on misli da se ja šalim. On se samo nasmije i kaže mi da mi ljubomora ne stoji."

Mnogi su mislili da veza Stankice i Tonija neće opstati zbog razlike u godinama. Stojanović je za Scenu priznala da joj nimalo nije stalo do mišljenja drugih ljudi.

"Mišljenja ljudi koje ne poznajem me ne diraju, ali stalno se pitam zbog čega se ljudi dotiču teme godina. Zašto se uopće razglaba o tome koliko netko ima godina? Nebitno je tko je stariji, muškarac ili žena. Godine su samo broj", kazala je.

Domaći "Savršeni par" trenutno živi odvojeno, udaljeni tisućama kilometara. Stankica u Tonijevu rodnom gradu boravi sama, ali kako priznaje, bez njega joj nije to to.

"Volim doći u Split i baš me pere nostalgija. Nisam odavno bila u njegovu rodnom gradu i sve me podsjeća na Tonija. Jako sam se radovala ovom partyju, jer sam generalno tužna. Nisam naviknula na ovakav Split. U Banjoj Luci sam sada, on je u Latviji gdje će biti između četiri i pet mjeseci", rekla je atraktivna Stojanović.