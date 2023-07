STARLETA NE MIRUJE / Stanija objavila fatalne fotke uz bazen pa buknula svađa u komentarima: 'Nevrijeme, poplave, a ova i dalje ista'

Najpoznatija srpska starleta Stanija Dobrojević na Instagramu se pohvalila besprijekornom linijom u minijaturnom bikiniju, no nije imala pojma da će to njeno izdanje izazvati svađu u komentarima. Naime, javila joj se jedna gospođa te napisala: "Nevrijeme, poplave, pa Lucifer. A ova i dalje ista. Udaj se, rodi dijete. Napravi nešto pametno u životu." Na tu izjavu javila se Stanijina pratiteljica koja joj je odmah stala u obranu: "A tko si ti da joj kažeš što treba raditi. Život nije šablona", na to se nastavila spomenuta gospođa: "A tko si ti da reagiraš?"... I tako u nedogled. U galeriji pogledajte kakvim izdanjima Stanija "provocira" iz Miamija.