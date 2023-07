'Ne želim da na dan svog vjenčanja čujem pjesmu "Prokleta je Amerika" jer ima stih "Šta mi vrijedi slika tvoja kada oca nemam ja". S obzirom na to da je moj tata Dragan poginuo u ratu u Hrvatskoj, tu pjesmu emotivno doživljavam. Ne želim biti tužna na taj dan. Znam da će mi najteže biti to što moj otac neće biti pored mene', priznala je i dodala: 'A ako na svadbi bude pjesma 'Nije život jedna žena', odmah ću naručiti 'Ode jedan, dođu dva'. I to ću je osobno otpjevati!