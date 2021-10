Egipatski grad Sharm el-Sheikh domaćin je svjetskog izbora ljepote Miss Intercontinental 2021., a predstavnica Srbije, 21-godišnja Valentina Petrović, jednim je potezom razljutila dio javnosti i medija u rodnoj zemlji.

Ona se, naime, fotografirala s Miss Albanije i Miss Crne Gore tijekom natjecanja. Djevojke su se fotografirale tako da rukama pokazuju znak dvoglavog orla, što je simbol takozvane Velike Albanije.

Fotografija je odmah izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama, jer se simbol dvoglavog orla smatra provokacijom za Srbe.

"Karađorđe se u grobu prevrće", "Vrati putovnicu i promijeni državljanstvo", "Vjerojatno niti ne zna što je pokazala, nego je vidjela druge pa mlati", "Sramota", "Prodana dušo", samo su neki od komentara na Twitteru.

Oglasila se na Instagramu

Nakon što je postala svjesna što je napravila, odmah se oglasila i Valentina na svom Instagram profilu.

"Želim se javno oglasiti u povodu slike koja kruži društvenim mrežama! U naletu euforije zbog zabave, pozvali su me da se fotografiram pa sam velikom brzinom stala pokraj djevojaka i djevojke su mi u euforičnoj brzini namjestile ruke i pokazale kako da stanemo. Nisam imala nikakvu lošu namjeru, to je bio trenutak nepromišljenosti i glupa spontanost. Želim se ispričati pripadnicima svog naroda, narodu s Kosova i Metohije, mojoj tvrtki, mojoj obitelji, koji su zbunjeni zbog nastale fotografije i moje nepromišljenosti i upadanja u zamku zbog tuđe loše namjere. Ja volim i bodrim svoju zemlju i njezine vrijednosti. Naša država je jedini simbol koji nosim u srcu", napisala je pa nadodala:

"Jednostavno nisam razmišljala kada sam to napravila. Jako, jako mi je žao, zato osim duboke isprike, također sam donijela odluku da ću od organizatora tražiti dozvolu da napustim natjecanje i tim činom olakšam sebi trenutačni pritisak koji nosim. Baš se kajem, ali jednostavno se to nepromišljeno dogodilo. Teško mi padaju sve poruke i kritike, ali u pravu ste. Oprostite, nadam se da ćete me razumjeti", navela je Valentina Petrović.

Javio se i njezin otac

Sada se oglasio i otac misice, Aleksandar Petrović, koji ju je pokušavao opravdati ističući da Valentina dolazi iz četničke obitelji i da se tako nije trebala ponašati.

"Ona je dijete, pojma nema, nesvjesno je to napravila, nije razmišljala, to je sad jedna katastrofa. Moja Valentina je vrlo srpski nastrojena, moram to tako reći da biste razumjeli. Tata joj ima stotinu fotografija ispod četničke zastave, znači, mi smo jedna normalna srpska porodica", piše Kurir.rs. Petrović je zatim dodao:

"Valentina me nazvala, plačući na telefon, govoreći mi: 'Tata, što sam napravila', a ja sam joj rekao: 'Sine, napravila si nešto što nisi trebala.' Ja sam prvi poludio kad sam vidio, ja sam bio u ratu, ako je itko za ovu zemlju dao, ja sam. Ovo je katastrofa za dijete, moram je psihički srediti".