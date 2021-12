OPSCENE UVREDE I TEŠKO RUGANJE / Kad vidite koliko brutalno ljudi sprdaju neke od najvećih zvijezda svijeta, bit će vam drago što niste poznati i slavni

Jimmy Kimmel ima jednu dosta popularnu foru koju izvodi tijekom Livea, a koja žestoko zabavlja mase koje ga prate. Naime, on okupi najveće svjetske zvijezde, kojima potom daje da čitaju komentare koje o njima pišu ljudi na Twitteru. Bude tu svega i svačega, pa i dosta vrlo niskih fora. No, zvijezde se na to previše ne obaziru, većinom umiru od smijeha, toliko da su nekima i oči suzne. Pogledajte kako su Anne Hathaway, Regina King, Henry Winkler, TedDanson, Kevin Hart, Tom Hanks i još neke zvijezde reagirale na uvrede kojima su ih častili tviteraši.