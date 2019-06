SPEKTAKL NA ŠALATI: Klape održale koncert za pamćenje pod zvjezdanim nebom!

Jučer je održan koncertni spektakl ‘Klape pod zvjezdanim nebom Šalate’ u organizaciji Scardone i RTL Musica

Zagrebačka Šalata je na nekoliko sati postala spoj kazališta i koncerta u atmosferi predivne dalmatinske pjesme koju su naše klape svojim emotivnim nastupima prenjele na publiku koja ih nije puštala s pozornice ni nakon 3 sata! Prepuno gledalište na zagrebačkoj Šalati pokazalo je po tko zna koji put koliko je klapska glazba omiljena u Hrvatskoj! Koncertni spektakl “Klape pod zvjezdanim nebom Šalate” u organizaciji Scardone i RTL Musica nadmašio je sva očekivanja publike jer se sve posložilo. Od idealnog prostora Šalate, sjajnih klapa koje su pjevale nadahnute odličnom publikom do vrhunske produkcije koju je krasila zanimljiva scena. Raspjevana i oduševljena publika je kraj koncerta dočekala na nogama, a klape nije puštala s pozornice ni nakon tri sata koncerta.

Najveći hitovi

Nezaboravnu večer otvorila je klapa Cambi svojim vrhunskim vokalima te najavila publici kakva ih noć očekuje. Izveli su svoje velike hitove “Ne more mi bit”, “Od zipke do križa”, “Sad kada došla si” itd., dok je klapa Šufit maestralno izvela klapski klasik “Ribar plete mrižu svoju” pa sve do megahita “Ne diraj moju ljubav”.

Cijeli koncept koncerta je ponešto drugačiji od onog na koji smo navikli. Scenografija i vođenje programa odvijalo se u atmosferi kazališta. Koncert je prezentiran kao da se fiktivno događa u staroj konobi u Dalmaciji na velikoj terasi. Iza pozornice nalazila se tribina koja je bila dodatno osvjetljena bakljama koje su već dugo zaštitni znak ovakvih koncerata. Legendarna klapa Maslina predvođena Brankom Bubicom otpjevala je svoje kultne pjesme “Maslina je neobrana”, “Odlazak” i nezaobilaznu “Da te mogu pismom zvati” te svojim nastupom šarmirali publiku.

Završili s pjesmom ‘Konobo moja’

Za vođenje programa zadužen je bio Frano Ridjan koji se zadnjih nekoliko godina isprofilirao u najtraženijeg voditelja raznih događanja, što je jučerašnjim vođenjem i opravdao. Za ideju kazališnog koncepta zaslužan je zadarski kreativac Neven Stojaković. Pored scenografije i scenarija za ovu klapsku poslasticu, Neven Stojaković pojavio se i u ulozi suvoditelja, konobara – glumca, koji je zajedno s Franom nasmijavao publiku do suza.

Tomislav Bralić i klapa Intrade su bili zadnji izvođač te večeri, predstavili su aktualnu pjesmu “Bilo je i vrime” koju je pubika odlično prihvatila, a dalje su nizali “Croatio, iz duše te ljubim”, “Zoru bilu” “Zalutali pogled” i ostale. Tomislav Bralić je svojim zaraznim osmjehom i pozitivnom energijom dodatno razgalio publiku koja je s njima uglas pjevala do kraja koncerta.

Za kraj ovog koncerta na pozornici su im se pridružile sve klape u izvedbi pjesme “Konobo moja” te poručili da je – “Bila ovo lipa večer koja je mora ponoviti”. Produkciju koncerta je realizirala Scardona i Digilog produkcija koji su odlično posložili sve segmente kako bi publika imala najbolji doživljaj koncerta, a iskustvo su stekli radom na velikim koncertima od Poljuda, Arene Pula, Arene Zagreb, Spaladium Arene, Cibone do Doma sportova.

Od organizatora smo uspjeli doznati da pripremaju još jedan sličan spektakl na Šalati u rujnu!