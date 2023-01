Starleta i bivša reality zvijezda, Soraja Vučelić, promijenila je svoj život iz korijena. Soraja je navodno već godinama u stabilnoj vezi, pa je sa svojim partnerom odlučila stvoriti obitelj. Kako piše Kurir, starleta je ušla u deveti mjesec trudnoće, a mali krug ljudi je upućen u to da će uskoro postati mama. Soraja svoje trudničke dane provodi u Zagrebu gdje je viđena na koncertu Jelene Rozge.

Soraja svoje prvo dijete čeka s domaćim biznismenom, a njegov identitet krije od javnosti. Osim toga, starleta je obrisala svoje društvene mreže.

'Soraja se preselila u Zagreb, gdje održava trudnoću. Njezin partner ima svoj biznis i ne želi se javno eksponirati, što Soraja poštuje. Zbog njega je i izbrisala svoje društvene mreže. Trudnoća ju je potpuno promijenila, nije željela čak ni da javnost zna da je u drugom stanju', rekao je izvor za 'Blic', pa otkrio kako starleta provodi vrijeme u Zagrebu.

'Soraja je i u devetom mjesecu aktivna. Najviše voli šetati gradom. Vidio sam je na dan koncerta Jelene Rozge, trbuh joj je bio do zuba', poručio je izvor.

Porod u Švicarskoj

Prema pisanju Kurira, rodit će u Švicarskoj.

"Porodit će se u Švicarskoj, u jednoj privatnoj bolnici. Kod izabranog doktora je vodila trudnoću, koja je protekla u najboljem redu. Doslovno je nije osjetila. Viđala se samo s najbližim prijateljima, kojima i vjeruje, i zato se i nije saznalo sve do sada da je u blagoslovljenom stanju. Sve je promijenila u svom životu i nije željela javnosti govoriti o svojoj trudnoći. Ne znam kako će reagirati kada pročita da se saznalo da će postati mama, jer je to htjela sačuvati za sebe i svog partnera. On nije javna osoba i nema namjeru se eksponirati. Važno je da je njima lijepo, da su zadovoljni i da svoju privatnost žele sačuvati za sebe. Zato je i zahtijevala da se o njenoj trudnoći ne priča previše. Soraja je sretna i jedva čeka postati mama", završava izvor za srpski portal.

Koga ljubi poznata starleta?

Kako su pisali srpski mediji, u pitanju je bogati poduzetnik s kojim je ona posljednjih godina u turbulentnoj ljubavnoj vezi iako je oženjen. On navodno drži klub izvan granica Balkana i kod njega često gostuju pjevači iz regije.

Zbog starlete je činio sve što ga je tražila, a srpski mediji pišu da je upravo on organizirao Soraji rođendan u Istanbulu na koji je navodno potrošio čak 120.000 eura. Pisalo se da su njih dvoje izbačeni u listopadu prošle godine iz jednog kafića u Sjevernoj Makedoniji, a ljetos ih je paparazzi uslikao na luksuznom ljetovanju u Crnoj Gori.

Soraja i njezin dečko navodno su se družili s prijateljima iz Beograda i uživali na luksuznim ležaljkama. Iako su se trudili proći neopaženo, to im nije pošlo za rukom. Svi su vidjeli da su zajedno, a taj trenutak kako ljubi svog dečka i leži mu na ramenu je čak i snimljen. Podsjetimo, Soraja se ranije hvalila vrijednim poklonom koji je dobila od dečka. Kupio joj je crni blindirani džip od 190.000 eura.