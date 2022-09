Nakon dvije godine traženja, Sophia je 1951. dobila prvu ulogu, i to u filmu "Quo Vadis". Bila je to manja uloga, jednako kao i ona u filmu "Attila" 1954. Po dolasku u Rim, 1949. godine, upoznala je starijeg producenta Carla Pontija. Njoj je tada bilo 15, a njemu 37 godina. Za njega se i udala 1957., na svoj 23. rođendan i to u Meksiku.