Unuk oskarovca Roberta De Nira, Leandro De Niro Rodriguez, preminuo je u dobi od 19 godina. Leandro je bio sin glumčeve posvojene kćeri Drene De Niro i umjetnika Carlosa Marea, javlja Daily Mail.

'Voljela bih da te samo ljubav mogla spasiti'

Drena je u ponedjeljak iskrenom objavom na Instagramu odala počast svom pokojnom sinu. Nije otkrila uzrok njegove smrti, ali je podijelila njegovu fotografiju i dirljiv tekst u kojem je napisala: "Voljela bih da te samo ljubav mogla spasiti".

"Moj lijepi slatki anđele. Voljela sam te bez riječi ili opisa od trenutka kada sam te osjetila u svom trbuhu. Bio si moja radost moje srce i sve što je ikada bilo čisto i stvarno u mom životu. Voljela bih da sam sada s tobom. Voljela bih da sam s tobom.

Ne znam kako živjeti bez tebe, ali pokušat ću nastaviti i širiti ljubav i svjetlo koje si mi dao da osjećam kad sam ti postala mama. Bio si tako duboko voljen i cijenjen i voljela bih da te je samo ta ljubav mogla spasiti. Tako mi je žao, bebo moja, tako mi je žao. Počivao u miru i vječnom raju, moj dragi dječače", napisala je majka preminulog 19-godišnjaka.

Naime, njegov otac Carlos nije javno odao počast svom pokojnom sinu, ali je na svojoj Instagram stranici podijelio sliku crnog kvadrata bez natpisa.

Inače, glumac i redatelj Leandro krenuo je stopama svoje majke i djeda, dobivši male uloge u "Zvijezda je rođena" 2018. i "Cabaret Maxime" te filmu "Zbirka" 2005.

Naime, njegovu majku Drenu usvojio je Robert De Niro i uzela je njegovo prezime nakon što se glumac oženio njezinom majkom Diahnne Abbott 1976. godine. Imala je relativno aktivan stil života zahvaljujući živahnoj očevoj karijeri, a vrijeme je provodila između New Yorka, Los Angelesa i Italije.

Drena je napustila školu i odlučila istražiti umjetnost, okrenuvši se cijelom nizu karijera. Naposljetku je odlučila krenuti očuhovim stopama te je ubrzo stala na noge kao glumica i redateljica. Njezina prva uloga bila je u filmu "Allison Anders Grace of My Heart" 1996., a zatim je glumila u nekoliko očevih filmova, uključujući "On The Run" iz 1999., "City By The Sea" iz 2002. i "Showtime" iz 2002. godine.

De Niro se razišao s Dreninom majkom 1988., no i dalje su ostali u dobrim odnosima. Učinila je De Nira djedom 2003. kada je dobila sina Leandra sa svojim tadašnjim dečkom Carlosom Rodriguezom. Drena, koja trenutačno živi u New Yorku, od tada se posvetila režiji.