RAZVOD U TIJEKU / Brutalno zgodna Kolumbijka poručila: 'Kuja mi je uzela sve, mog muža i moj krevet!'

U posljednje vrijeme puno se priča o razvodu glumice Sofie Vergare i glumca Joea Manganiella. Iako bi razvod trebao proći u najboljem redu jer su sklopili predbračni ugovor, ipak nastaje problem zbog njihovog kućnog ljubimca, chihuahue Bubblesa. Ona se više povezala za Joea, iako je u početku bila namijenjena Sofiji. "Imam psa koji me mrzi. Čim je došla, izignorirala me i otišla Joeu. Uzela mi je sve, mog muža, moj krevet. Oni sada spavaju zajedno. Ja se povučem na drugu stranu kreveta", rekla je Sofia ranije u emisiji The Ellen Show, a Bubbles je u šali nazvala "idiotom". Razvod braka je u tijeku, a zakon u Kaliforniji nalaže da ako se par ne može dogovoriti kome će pripasti kućni ljubimac, sudac će sam donijeti odluku.