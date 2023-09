S obzirom na to da su Snoopove pušačke navike jednako legendarne kao i njegova glazba, sa sigurnošću se može reći kada je u pitanju marihuana, nema puno pojedinaca koji mogu "držati tempo" kao i reper. Nije tajna da reper voli zapaliti džoint, a također ima i profesionalnog motača trave kojemu je nedavno povećao plaću, piše Mirror.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, tijekom gostovanja u jednoj emisiji Toma Bradyja, Larryja Fitzgeralda i Jima Graya, Snoop je otkrio da ga je legenda country glazbe Willie Nelson nadmašio. Tom je ispitivao gosta o 'najnapušenijem' stanju koje je doživio, što je potaknulo ludu priču.

'S Williejem je*enim Nelsonom', odgovorio je. 'Bili smo u Amsterdamu 20. travnja, a on je tamo održao koncert. Dakle, vratili smo se u njegovu hotelsku sobu i igrali domino. Ja i on smo igrali domino jedan na jedan. On me krenuo pobjeđivati, a ja samo postajao sve napušeniji", rekao je.

Kako voditelji nisu mogli suspregnuti smijeh, Snoop je nastavio: 'Pokušavam prestati, ali ne mogu, jer ne želim pokazivati ​​nikakve znakove slabosti. 15 minuta nakon sesije rekao sam: "Willie, idemo nešto pojesti.". Idemo do KFC-a i jest ćemo se u stražnjem dijelu kombija, a kad su donijeli piletinu, ja i Willie smo istovremeno stavili ruke u kantu. Uzeli smo isti komad piletine, pogledao sam Willieja i rekao: 'Tvoj je, momče'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Snoop je pokrenuo vlastiti posao s kanabisom 2015., predstavivši svijetu "Leafs By Snoop". Tada je rekao: 'Kamo god me moje glazbeno putovanje odvelo diljem svijeta, prekrasno je vidjeti kako je lišće zajednički izvor mira, ljubavi i duše koji nas sve povezuje. "Leafs by Snoop" moj je način dijeljenja iskustva koje sam stekao s najkvalitetnijim kanabisom koji se može zamisliti".