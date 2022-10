Poduzetnica Snježana Schillinger pokazala je kako se u Beču rješava problem otpada.

Snježana se putem svog Instagram profila javila sa "smetlišta iz kvarta" i pokazala kako izgledaju reciklažni spremnici.

"Da vam pokažem nešto. Evo me u Beču. Odlagalište, znači na svakom ćošku, nema greške. Svakih pola kilometra otprilike, vrlo jednostavno. To je to od mene, da se javim i sa smetlišta iz kvarta. Ali nisu oni pametniji od nas…", poručila je Snježana u videu.

"Poanta je u tome da u svakom kvartu, na svakih 500 metara ili čak bliže imate reciklažne boxeve na ulici", objasnila je za Index.

"U zgradi odvajate samo papir, ostalo je vaša savjest", govori Snježana.

Inače, Snježana i Franz Schillinger žive na relaciji Zagreb-Beč.

"U Hrvatskoj imam posao i tvrtku, kao i on, prijatelje i obitelj. I, naravno, Hrvatska je moja domovina koju volim", objašnjava te dodaje kako su jedan tjedan u Zagrebu, a drugi u Beču.