Snježana Mehun na Instagramu je čestitala sinu Dinu rođendan, a uz posebnu posvetu podijelila je i nekoliko fotografija na kojima Dino prosi svoju djevojku Tiu Milovac.

Proslavila sinov rođendan i zaruke

Snježana je svog sina jedinca dobila s prvim suprugom Zoranom Mehunom. "Muškarac mog života slavi danas rođendan i na moju veliku sreću i zadovoljstvo našao je ženu svog života. On će zauvijek biti prvi i jedini muškarac u mom životu, znam da ću ja isto biti u njegovu, ali isto tako ja ću sa zadovoljstvom stati u stranu i uživati u njegovoj sreći i prepustiti svoje mjesto njegovoj divnoj zaručnici! Voli Vas mama. Ovako kreativne zaruke mogao je osmisliti samo moj sin, hvala.

Svake godine Snježana Mehun svom sinu čestita rođendan s posebnom posvetom, tako je učinila i prošle pa je objavila njihovu zajedničku fotografiju, prije i poslije.

"Više je od 25 godina razlike između ove dvije fotografije. Osim što su obje mutne, razlika je ipak najveća u tome da sam ja tada tebe pridržavala, a sada si ti u svemu potpora meni, pa čak i kada to nije tvoj osobni izbor! Ti si moj najveći životni uspjeh i ti to znaš. Ti si najbolje od mene, kada te gledam kako razmišljaš, radiš i ponašaš se, znam da si od mene i od tate naslijedio samo najbolje osobine, a sve naše loše su te zaobišle! Uvijek si imao moje najveće povjerenje i nikada ga nisi zlorabio i time me učinio najbogatijom osobom na svijetu! Sine, sretan ti rođendan i malo je reći voli te majka jer samo majka zna da je ta ljubav veća od nje same! P. S. Znam, znam da mrziš javno eksponiranje, ali morala sam", napisala je Snježana na svom Instagramu.

Uspješan menadžer Frauscher Adriatica, Dino Mehun na Instagramu se voli pohvaliti luksuzom, ali i svojom zaručnicom Tiom Milovac.

Snježana je jednom prilikom na Instagramu ispričala kakav odnos ima sa svojim sinom koji je pravi mamin zaštitnik. "Ja sam imala 22 godine, on se rodio, ja sam imala 44 godine, a on 22 kada je zaštitnički ušao u klub, dok sam ja plesala sa svojom ekipom u koreografiji mojih gayeva, i stao kao Kevin Costner pored mene u slavnom 'Bodyguardu'. Hladan kao viski s ledom i rekao 'Mama kasno je, na štiklama si, bole te noge, nećeš naći taxi poslije, ja sam parkirao ispred ulaza, idemo doma!", ispričala je Snježana.

"Ljubav materina lukava. Zahvalna sam na mnogo toga u životu, ali sam najzahvalnija što si baš mene izabrao da ti budem mama. Dino, mamin najveći ponos i životni uspjeh", odala je i označila sina u objavi.

Naime, Dino je navodno jako dobar skiper i sales manager, a veliki je ljubitelj mora koji obožava sve vezano za brzinu i brodove, u svom je poslu i više neg odličan - često govori o Dinu njegova mama Snježana. Zanimljivo je i to da dok je radio na Biograd Boat Showu 2019., družio se i s tadašnjom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović.

Drugi brak, više sreće

Podsjetimo, Snježana Mehun udala se za austrijskog biznismena Franza Schillingera na Kornatima prošle godine.

"Kornati su moja najdraža destinacija, ploveći sam sasvim slučajno nabasala na otok Piškera i konobu Jadre. Od prvog trena je bila to ljubav na prvi pogled zbog energije koja se ne može opisati. To je najjužniji otok u kornatskom arhipelagu, najudaljeniji od obale s nevjerojatnom povijesnom pričom i crkvicom iz 13. stoljeća. Potpuno autohtono i nedevastirano. Obitelj Jadre, koji su vlasnici otoka, su divni ljudi koji čuvaju otok stoljećima", ispričala je tada Snježana za Story.hr.

Snježani je kuma bila manekenka Antea Kodžoman, dok je njezinom suprugu Franzu kum bio Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. "Zlatko Mateša je moj dugogodišnji prijatelj i podrška i bio je jedna od prvih osoba koje je Franz upoznao u Zagrebu. Kliknuli su na prvu", objasnila je Snježana Franzov odabir kuma.

Inače, Snježana je prije Franza bila u vezi s osam godina mlađim manekenkom Mihaelom Galekovićem, a navodno su se razišli u prijateljskim odnosima.