Poduzetnica Snježana Mehun Schillinger svaki put oduševi svojim modnim kombinacijama, ovaj je put Sneki objavila zavodničke fotke na kojima je pozirala u crnim tajicama, crnom korzetu i bijeloj košulji, a svu pažnju su ipak ukrali upadljive kričavo roze Valentino platforme i Balenciaga mini torbica.

'Ušetala sam u lokal na štakama'

Mehunka je uz fotografije, na kojima je pozirala u cipelama od 7.300 kuna i sa svjetlucavom Balenciaga torbicom od 41.500 kuna, napisala koju je borbu prolazila zbog zdravstvenih problema vezanim za ozljedu koljena na skijanju.

"Nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj! Bilo bi najbolje tako, ali mota mi se po glavi pa ipak ide objašnjenje, već duže vrijeme želim se dohvatiti te teme! Prije nekih par mjeseci ušetala sam u moj najdraži lokal na štakama jer tu skoro pa sam doma kod #kolegeugostitelja, apsolutno se cijeli lokal okrenuo da me vidi nekako sam bila spremna na to!", započela je Mehun objavu.

"Našminkana, dotjerana koliko je bilo moguće u toj situaciji gdje ti je i najlonke problem navući, do stola šepajući čula sam sve, a najčešće, 'E zato ja ne skijam'. Kužim stari, ali za mene je to jednako kao , 'e zato ja ne živim!'.

Nazvala sam gazdu i kažem mu, 'slušaj Mirko izazvala sam upravo takvu reakciju da niti jedan komad u najkraćoj minici, s najdužim nogama, kosom i trepavicama ne može to nadmašiti! Smijali smo se jučer oboje tome jer sam sada ušla u IN platformama najvišim na tržištu koje se mogu naći jer nema smisla da prođem nezapaženo!", nastavila je.

'Bila je to jedna od većih muka'

"Pitanje koje visi iznad moje glave zamislite samo kako je osobama s pravim i trajnim invaliditetom? Jasno mi je da je nemoguće svrnuti pogled kada je nešto 'drugačije', ne zamjeram nikome pa ni onima koji znam da su me iz vlastitog straha izbjegavali tih mjeseci jer visilo je iznad njih pitanje 'zamisli da se meni tako nešto dogodi'.

Prepoznaš intuitivno tada strah u očima poznanika i prijatelja, strah za vlastitu sigurnost jer ništa na Svijetu nije sto posto, pa mjesecima nakon operacije visiš po fizioterapeutima u muci pokušavajući izravnati koljeno a nisam čak osvojila ni medalju kao Ivica Kostelić?!", piše Snježana.

"Kažu da sam se super nosila s time čude se da sam uopće slomila koljeno, kažu da sam to sve prošla brzo uz smijeh, ipak za mene je to nije bilo brzo, ipak bila je to jedna od većih muka u životu! Naravoučenje kaže da iz svake muke izlazi pouka! Moja pouka je da se sada još glasnije smijem životu još više veselim svakoj sitnici pa i tako za većinu normalnoj hodanju!", zaključila je Snježana Mehun.