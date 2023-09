Žanamari Perčić nedavno je objavila novu pjesmu imena 'To sam ja' i u vrućem spotu jahala konje polugola. Pjesma je vrlo 'mainstream' s prizvucima orijentalnih melodija uz dozu turbo folka. Iako se mnogi toga ne sjećaju, lijepa brineta nekad je bila rokerica i 'palila' se na pjevača grupe 'Queens of the Stone Age'. To znaju oni koji je prate duže vrijeme...

Također, supruga Marija upoznala je na snimanju spota za pjesmu 'Kao da nema sutra' u kojem je furala šiške, undercut i Vansice. U njemu ona i Mario glumili su zaljubljeni par, a vruće scene iz spota palile su društvene mreže.

Žanamari se u međuvremenu udala za Marija, postala majka djevojčice Gabrijele i prešla s rocka na pop. Promijenila je i imidž - sad se fura na Kardashianke, a iz teretane praktički ne izlazi. I dok na Instagramu dijeli vruće fotke s ljetovanja, supruga Marija - nema.

Nema ni nje na njegovom Instagramu. Što se između para događa znaju samo oni, ali nama je nešto upalo u oko. Mario Perčić neodoljivo podsjeća na onog pjevača na kojeg se Žanamari palila - riječ je o Joshui Hommeu. Obojica imaju crvenu kosu i svijetle oči.

Joshua je i ime pod kojim Mario objavljuje na Instagramu. Joshua Homme i Joshua Macks, kako je sebe nazvao Mario, imaju i više zajedničkog od izgleda. Rockeri su, sviraju gitaru, pjevaju i obojica nemaju zajedničke slike sa Žanamari.