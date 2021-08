Kultni glumac u brojnim filmovima i serijama, Danny Trejo, mogao je umrijeti prije nego što je stekao slavu. Naime, 77-godišnji holivudski glumac otkrio je da je svojedobno u zatvoru sudjelovao u pobuni tisuću ljudi, zbog čega se bojao da će dobiti smrtnu kaznu.

Danny, rođen u Kaliforniji, čije se ime spominje u više od 400 filmskih ostvarenja, proveo je neko vrijeme iza rešetaka prije nego što je u Hollywoodu postao jedan od najomiljenijih antijunaka filmske industrije.

Bio je u zatvoru u San Quentinu i Folsomu, a zbog umiješanosti u nerede s kolegama zatvorenicima strahovao je da će završiti u "plinskoj komori". Služio je kaznu u državnom zatvoru Soledad u Kaliforniji kada se upleo u "pobunu tisuću ljudi" i slučajno udario stražara kamenom pokušavajući ga uperiti u kolege zatvorenike.

Glumac se bojao da će zbog svoje pogreške doživjeti smrtnu kaznu za pokušaj ubojstva i prisjetio se kako je Boga molio za milost. "Očekivali smo plinsku komoru, što sam prihvatio, ali sam mislio: "Dopusti mi da umrem dostojanstveno, ne želim se upišati u hlače, sra** i vrištati ", rekao je za The Sun, prenosi Mirror.

Zatim je rekao da je vjerovao da nikada neće izaći iz zatvora, ali buduća zvijezda je oslobođena kada je slučaj odbačen zbog nedostatka dokaza. Po izlasku iz zatvora, Dannyju je rečeno da je dobio druga životnu priliku, koju je i iskoristio.

Drogiranje s Mansonom

Talentirani glumac je trijezan od 1969. godine, a godinama je glumio u nekim od kultnih televizijskih serija i filmova. Dok je sada u društvu bogatih i slavnih, Trejo se nekad družio s pokojnim vođom kulta Charlesom Mansonom.

Danny se prisjetio da je upoznao zloglasnog zatvorenika tijekom svog boravka u zatvoru okruga LA-a 1961. godine, tvrdeći da zločinac "nije bio isti tip kakvog danas poznajemo".

Opisujući ga kao "malog čovjeka" koji je bio "sav prljav", holivudska je zvijezda otkrila da je njemu i njegovim kolegama zatvorenicima "natovaren" osuđeni ubojica. "'Vidio sam čovječuljka koji si nije mogao priuštiti ni remen, morao je zavezati hlače konopcem, pa čak je i u okružnom zatvoru bio sav prljav", rekao je.

Također se prisjetio Mansonova hipnotizirajućeg utjecaja i trenutaka kada su se zajedno drogirali. "Pazili smo na njega i u osnovi nas je natovario travom i heroinom ", priznao je.

Ti dani su iza njega, a Danny otkriva da se ovih dana u slobodno vrijeme radije igra sa psima ili sa svojom djecom. Više detalja o njegovu životu možete pročitati u njegovim novoobjavljenim memoarima "Trejo: My Life Of Crime, Redemption And Hollywood".