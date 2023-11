SVE NABUJALO / Najseksi žene današnjice pokazale su svoje najmoćnije adute: Konkurencija je bila žestoka, koristile su svoja najjača oružja

Brojne slavne dame pojavile su se na crvenom tepihu GQ Men of the Year eventu u Marmont Baru u Los Angelesu. Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian proglašena je Muškarcem godine 2023. prema 28. izdanju časopisa GQ, a ona je, dakako, bila zvijezda večeri. Poduzetnica i reality zvijezda na crvenom tepihu zablistala je u uskoj haljini otvorenih leđa koja ne trpi donje rublje, a na stražnjici je imala metalni križ te printeve istog motiva na haljini. Kim je svoj svečani styling upotpunila make-upom prirodnih tonova, a svoju tamnu kosu posvijetlila je za tri nijanse. Ipak, u prvom planu bile su njene zanosne obline. Uzdahe su još mamile: Paris Hilton, Megan Thee Stallion, Alessandra Ambrosio, Chloe Bailey, Megan Fox, Aoki Lee i Devon Lee Carlson. Kako je to sve izgledalo, provjerite u našoj galeriji!