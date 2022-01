Malo je reći da je ljubavni život srpske glumice Svetlane Bojković krajem osamdesetih bio buran. Poznata je glumica tijekom snimanja popularne serije "Bolji život" formalno još uvijek bila u braku sa svojim prvim mužem, Milošem Žutićem. U isto je vrijeme upoznala Ljubomira Mucija Draškića, svog drugog supruga, prenosi Srbija danas.

"Moji brakovi su se preklopili osamdesetih godina. U zajednicu sa Mucijem ušla sam prije razvoda od Miloša. Moja i Mucijeva ljubav bila je jača od svih pravnih normi, a službeno smo se vjenčali tek 1990. godine. Jer, i on je, iz svog prvog braka, izašao na isti način kao ja iz svog", rekla je za srpske medije.

Svetlana tvrdi kako je u brak s Milošem Žutićem ušla dok je bila previše mlada i nezrela.

"Udala sam se kad sam imala dvadeset jednu godinu, a Miloš osam više. Bili smo nezreli za brak i došlo je do erozije naše zajednice, ali ne i našeg ljudskog odnosa. Taj naš ljudski odnos nije izostao do kraja njegovog života, do 1993., do njegove pedeset četvrte godine, uprkos činjenici da smo oboje bili u novim brakovima. Ja sa redateljem Ljubomirom Mucijem Draškićem, a on sa glumicom Ognjankom Ognjanović sa kojom je dobio sina Đorđa. A i nas dvije smo bile i ostale jako bliske. Miloša je svladala najteža bolest", priznala je.

I Ljubomir je teško obolio

"On je krajem devedesetih počeo tonuti u neku vrstu depresije, a pravi izraz je odustajanje od života. Nikad prije toga nije htio posjetiti liječnika. Poslije bombardiranja, prijatelji su ga odveli u bolnicu “Sveti Sava” i tada mu je dijagnosticiran problem s krvnim žilama. Umro je 2004. od srčanog udara u šezdeset sedmoj godini", rekla je Svetlana.

No, iako je htjela odustati od braka i nikada se više ne udavati, sudbina je htjela drugačije. Svoju je sreću pronašla uz Slavka Kruljevića, diplomata zaposlenog u Ministarstvu vanjskih poslova.