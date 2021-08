OPREZ, 18+ SADRŽAJ / Skidanje joj nije strano: Zanosnu J.Law proslavile su seksi uloge - glumila je u donjem rublju, ali i potpuno gola

Jennifer Shrader Lawrence američka je filmska i televizijska glumica rođena 15. kolovoza 1990. Danas slavi tek 31. rođendan, a iza sebe ima već zavidan filmski opus. Igrala je glavne uloge u TBS-ovoj seriji The Bill Engvall Show i u nezavisnim filmovima Ravnica u plamenu te Zimska kost, za koji je dobila brojne pohvale i nominaciju za Oscar za najbolju glavnu glumicu. S 20 godina postala je druga najmlađa glumica koja je bila nominirana za tu nagradu. Veću popularnost stekla je ulogom Mystique (Raven) 2011. u filmu X-Men: First Class. Najpoznatija je po ulozi Katniss Everdeen u filmu Igre gladi. Uspjeh je nastavila i u idućim nastavcima toga serijala - Igre gladi: Plamen (2013.), Igre gladi: Šojka rugalica - 1. dio (2014.) i Igre gladi: Šojka rugalica - 2. dio (2015.). Godine 2013. Jennifer je dobila nagradu Oscar za najbolju glavnu glumicu za svoju ulogu u filmu U dobru i zlu. Iste godine izlazi i film Američka prevara, u kojem Jennifer glumi ulogu Rosalyn Rosenfeld i za nju dobiva svoju treću nominaciju za Oscar (ovoga puta za najbolju sporednu glumicu). Godine 2014. glumi u filmu X-Men: Days of Future Past, a 2016. u idućem nastavku X-Men: Apocalypse. Godine 2015. glumi glavnu ulogu u filmu Joy, snimljenom po istinitoj životnoj priči Joy Mangano. Za tu ulogu Jennifer je opet nominirana za nagradu Oscar. Krajem 2016. godine pridružuje se Chrisu Prattu u filmu Putnici, gdje joj je pripala glavna uloga Aurore Lane. Nakon toga uslijedile su njezine uloge u filmovima "Mother" i "Red Sparrow" 2017. godine.