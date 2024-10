Skandali koji su uništili karijere slavnih: Od droge i alkohola, pa sve do seksualnih predatora

Danny Masterson (47), najpoznatiji po ulozi Stevena Hydea u seriji ''Lude 70-e'' također je nastupao u filmovima ''Men at Work'' i ''The Ranch''. Bio je jedan od prepoznatljivih lica na televiziji, no njegovi postupci uništili su njegovu slavu. U svibnju 2023. Masterson je proglašen krivim za silovanje dviju žena koje su, poput njega, bile članice Scijentološke crkve.