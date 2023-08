Zatim se dogodio slučaj "CD", kada su u prosincu 2003. na adresu šezdesetak radijskih postaja poslani promotivni CD-ovi pjevača, a na pošiljkama je bio žig Ministarstva za obrt gdje je Josipov otac Dragutin radio kao pomoćnik ministra. CD-ovi su bili poslani o trošku Ministarstva, a to kod njih nikad nije bilo evidentirano. Pjevačev otac kasnije je tvrdio da je do toga došlo kao ‘rezultat nesporazuma između njega i tajnice Ministarstva’. Ispričao je tom prilikom da je taj dan zbog ozljede ranije otišao s posla, a tajnici je ostavio da pošalje CD-ove, no tvrdi da joj je ostavio naputak da ih pošalje o njegovom privatnom trošku, piše Slobodna Dalmacija.