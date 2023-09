U nedavnom intervjuu s Rasheedom i Kirkom Frostom iz grupe Love and Hip Hop u podcastu "Boss Moves with Rasheeda", reper Nelly (48) potvrdio je da su on i pjevačica Ashanti (42) obnovili svoju romantičnu vezu, piše People.

"Opet smo kul", rekao je Nelly u intervjuu koji je The Shade Room objavio putem Instagrama u utorak.

"Mislim da nas je to oboje iznenadilo", dodao je. "Nije bilo planirano."

Dvoje umjetnika povezivali su povremeno od 2003. godine, a detalje svoje veze držali su u tajnosti.

"Oboje smo uglavnom radili ono što radimo," rekao je u novom intervjuu. "Ali ponekad kad smo odvojeni, bolje razumijemo jedno drugo. Možemo kazati: 'Pa daj da vidim kako to ona vidi?' Svi mi ponekad možemo biti defanzivni u odnosima. Znamo da griješimo, ali često ostajemo pri svojem, znate na što mislim? No svi smo žrtve toga", rekao je.

Na pitanje Rasheede osjeća li se dobro nakon što je obnovio vezu s Ashanti, Nelly je odgovorio potvrdno. "Mislim, jer to nije nikakav pritisak," objasnio je. "Prije sam osjećao da oboje radimo ono što smo radili prije u pogledu karijere, a kada imaš toliko ljudi usred toga, može biti teško ."

Sa druge strane, Ashanti, koja je u utorak nosila torbicu s reperovim licem na MTV VMA dodjeli nagrada, rekla je za People na tepihu: "Odlično smo, sve je pozitivno, jako se zabavljamo. "

Prije deset godina Ashanti se navodno razišla s Nellyjem zbog njegove "kukavičke izdaje". O njihovom prekidu pjevačica je govorila u emisiji "The Meredith Vieira" 2015.

"Mislim da ponekad kada ljudi imaju vlastite nesigurnosti to ih navodi da se ponašaju beskarakterno. Izdana sam. A opet, moraš rasti... Morate odrasti i prihvatiti odgovornost za stvari koje radite. Nisam veliki obožavatelj toga da su ljudi kukavice. Mislim da je jako važno upoznati sebe i razumjeti što želite i to dobiti. Trenutno sam na nekom drugom mjestu", rekla je tada.