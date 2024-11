Sjećate li se Matilde? Na vrhuncu slave napustila Hollywood, a evo kako danas izgleda

"Gluma mi više nije donosila sreću," priznala je u jednom intervjuu. Odlučila je nastaviti školovanje te je diplomirala na Sveučilištu New York. Kasnije se usmjerila na pisanje i kazalište, a 2016. godine objavila je memoare Where Am I Now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame. Knjiga je naišla na sjajne reakcije, ponajviše zbog iskrenog osvrta na njezine izazove kao dječje zvijezde i borbu s mentalnim zdravljem.