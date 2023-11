Finalistica showa 'Hrvatska traži zvijezdu' 2011. godine Marcela Oroši (29), preselila se prvo u Nizozemsku te kao članica skupine Luminize, u suradnji s Marinom Jurićem-Čivrom, otpjevala jedan od najvećih domaćih radijskih hitova proteklih godina, 'Zašto još volim te' , a onda se povukla iz javnosti.

Vratila se s novim hitom

Nakon osam godina pauze, Marcela se vratila na glazbenu scenu, i to solo, uz novi singl naslova 'Nismo isti svijet.'

O novom singlu, Marcela se oglasila i objavom na svom Instagramu u kojem je obavijestila pratitelje o njezinoj novoj eri.

"Službeno je! Moj debitantski singl 'Not The Same' izlazi 3. studenog!!!! Pjesmu možete unaprijed spremiti na linku u opisu mog profila.

Ovo označava početak potpuno nove Marcela ere i jako sam uzbuđena što mogu podijeliti što sam radila u proteklih nekoliko mjeseci. Spremite ga sada i proširite vijest!", napisala je Marcela u opisu objave.

Objavu joj je komentirala te ju podržala, pjevačica Mia Dimšić.

"Tu smo za eru", napisala je Mia, a njezini pratitelji oduševljeni njezinim povratkom.

Bend Luminize

Za Index.hr, Marcela je progovorila o svojoj karijeri s tadašnjim bendom Luminize nakon preseljenja u Nizozemsku.

"Prije skoro 10 godina odlučila sam se preseliti u Nizozemsku sa svojim tadašnjim bendom Luminize. Dobile smo priliku surađivati s nizozemskom izdavačkom kućom i odlučile smo sve ostaviti u Hrvatskoj i ostvariti taj inozemni san. Rekle smo: 'Idemo probati na godinu dana!' 10 godina kasnije, još sam u Nizozemskoj",rekla je Marcela za Index te dodala,

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Marcela Oroši u bendu Luminize 2016. godine

"Razlog tome je što je karijera s bendom stvarno lijepo krenula. Od prvog singla, do albuma, pa sve do nastupanja na najvećim nizozemskim festivalima… Čak smo bile i punih godinu dana na turneji s legendarnim rock bendom Golden Earringom. Kroz sve te godine paralelno smo i gradile karijeru u Hrvatskoj, a tome je dokaz pjesma Zašto još volim te. Za mene domaće tržište nikad neće biti isključeno."

Marcela je progovorila i o povratku u Hrvatsku.

"Iako trenutno živim u Nizozemskoj, jako sam vezana za Hrvatsku. U Hrvatskoj sam barem 5 puta godišnje, ako ne i češće, tako da je moja kuća putujuća. Povratak u Hrvatsku nije isključen, ali za sada uživam u kombiniranju dvaju domova",rekla je Marcela.

Hrvatska traži zvijezdu

Podsjetimo, Marcela je sa 17 godina nastupila u showu Hrvatska traži zvijezdu, a na nizozemskom Voiceu nastupila je s 26.

"Volim iskomentirati 'da sam barem ove glave bila na HTZ-u'. Što se tiče produkcije showa, nisam primijetila neke veće razlike. Općenito, ti showovi su u fiksnom određenom formatu, tako da se ne razlikuju previše. Oba iskustva su mi bila jako pozitivna, ali trenutno nemam želju ponovno se prijavljivati na nešto slično. Voljela bih biti dio takvog showa, ali možda ovaj put u drugom obliku", prisjetila se Marcela te na pitanje očekuje li isti uspjeh sa 'Nismo isti' kao što je bilo sa 'Zašto još volim te' odgovorila je kako vjeruje u novu pjesmu.

"Jako sam ponosna što se ta pjesma i dalje vrti na radiju. Iskreno, ne znam točno odrediti koji je razlog uspjeha te pjesme. Moje skromno mišljenje je da se dogodio jedan lijepi spoj svjetova – nizozemska produkcija, hrvatski tekst i emocija, što je rezultiralo jednom moćnom baladom. Stvarno mislim da se Čivrin i moj glas lijepo spojio", rekla je Marcela te dodala,

"Lagala bih kada bih rekla da se ne nadam istom uspjehu s novom pjesmom. Jako vjerujem u ovu pjesmu, stvarno je pravi prikaz mene i mog zvuka koji volim nazivati 'pop u kožnoj jakni'. Pjesma je iskrena. Radi se o istinitoj priči koju sam prošla nedavno. Nadam se da će ta iskrena emocija, kao i novi spoj s nizozemskom produkcijom, rezonirati s hrvatskim slušateljima. Sada kada sam krenula, stvarno ne želim stati. Ovo je moje vrijeme i noga je na gasu."

