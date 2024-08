Hrvatska pjevačica Lana Jurčević (39) na sceni se pojavila 2003. godine kada je objavila svoj prvi studijski album, skromnog imena 'Lana'. U to vrijeme upisala je i studij novinarstva, no ljubav prema glazbi uskoro je pobijedila, pa je pjevačica u usponu ubrzo zatražila ispisnicu. Na početku karijere, medijsku pažnju privlačile su dvije stvari – činjenica da je u to vrijeme bila djevojka Ivana Todorića, ali i da je kao gotovo nepoznata pjevačica ostvarila uspješnu glazbenu suradnju, duet sa Severinom. Atraktivna brineta, u međuvremenu se okušala i kao televizijska voditeljica, a sudjelovala je i u nekoliko zabavnih emisija. U to vrijeme, povezivali su je s Lukom Nižetićem, s kojim je snimila duet "Prava ljubav", a vruće scene u spotu i nepremostiva kemija između njih dvoje produbile su šuškanja o njihovom odnosu i godinama nakon prekida suradnje. Dvadeset godina kasnije, Lana se može pohvaliti poduzetničkom karijerom, bogatim opusom glazbenih hitova koji odzvanjaju radijskim eterima, ali i karijerom influencerice. Krajem prošle godine ostvarila se i u majčinskoj ulozi – s partnerom Filipom Kratofilom dobila je kćerkicu Maylu Lily.