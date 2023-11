Zoran nam je u intervjuu otkrio i živcira li ga što njegovu glumačku karijeru najčešće vezu za njegove početke, odnosno za ulogu Daniela u kultnoj seriji: "Kad sam bio mlađi, možda me malo živciralo, sad mi je to normalno i ponekad čak i zabavno – to je uloga koja me odredila i usmjerila prema Akademiji, na čemu sam neizmjerno zahvalan i ne bježim od toga, ali isto tako vjerujem da mnogi ljudi već znaju što sam dosad drukčije i novo napravio u svojoj glumačkoj karijeri".