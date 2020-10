SIN ROBERTA REDFORDA PREMINUO NAKON DUGE BORBE SA ZLOĆUDNOM BOLESTI: ‘Naša srca su slomljena…’

James Redford, sin glumca Roberta Redforda, preminuo je u petak 16. listopada, u 59. godini nakon duge borbe s rakom jetre. Prema pisanju američkih medija, James je umro u svom domu u Kaliforniji čekajući transplantaciju jetre. Vijest o smrti potvrdila je njegova supruga Kylie na Twitteru.

“Jamie je danas umro. Srce mi je slomljeno. Živio je lijep, impresivan život i mnogi su ga voljeli. Duboko će mi nedostajati. Kao njegova supruga, najzahvalnija sam na dvoje djece koju smo zajedno odgojili”, napisala je između ostalog uz njihove obiteljske fotografije.

James je još kao dijete imao niz zdravstvenih problema i već je bio na dvije transplantacije jetre. Robert Redford oglasio se nakon smrti sina i rekao da je njegova tuga neizmjerna.

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04

— kyle redford (@kyleredford) October 16, 2020