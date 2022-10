POGLEDAJTE TU FACU / Prepoznajete li veliku zvijezdu 2000-ih? Kako vrijeme leti, danas joj je sin odrastao i ljubaka se pred njom

Pjevačica Gwen Stefani u nedjelju je prisustvovala nogometnoj utakmici svog sina Apolla u društvu drugog sina Kingstona i njegove djevojke. Majka troje djece nosila je ružičasti grudnjak ispod bijele majice, dok je preko toga nosila košulju. Odjenula je i kaki hlače te Doc Marten čizme. Nedugo nakon što su došli na utakmicu, sin pjevačice je povukao svoju djevojku prema sebi te je krenuo ljubiti, i to tik do svoje majke. Gwen to očito nije smetalo. Pjevačica je na utakmicu povela cijelu obitelj, no ne i supruga Blakea Sheltona. Na utakmicu je također stigao o njezin bivši suprug Gavin Rossdale s kojim pjevačica ima tri sina. Pjevačica je početkom mjeseca proslavila svoj 53. rođendan i možemo reći da izgleda senzacionalno.