Sin Halida Bešlića u suzama grli svoju djecu: Neutješna obitelj shrvana je od bola

Na skupu u Sarajevu, održanom povodom smrti Halida Bešlića, koji je preminuo u utorak, 7. listopada, okupilo se oko 30.000 ljudi kako bi mu još jednom odali počast.

Među prisutnima bili su i njegovi suradnici, prijatelji, sin Dino te Halidovi unuci, Lamija i Belmin-Kan. Stajali su odmah pored bine, prateći događaj s tugom u očima. Sin Dino, koji je do posljednjeg dana bio uz oca doslovno 24 sata dnevno, nije mogao sakriti emocije – neprestano je plakao, piše Kurir. Dok se u pozadini čula pjesma "Romanija", suze su mu tekle niz lice dok je grlio svoju djecu, unuke koji su Halidu bili najveća životna radost. Fotografije pogledajte OVDJE.

Unuci su mu bili sve

Podsjetimo, i u svojim najtežim trenucima, dok se borio za život, Halid nije prestajao misliti na svoje unuke. Jednom je prijatelju navodno rekao da mu je najveća želja "poživjeti još malo, da ga unuci pamte živog". Oni su mu bili stalno u mislima, a s ljubavlju je o njima govorio i u mnogim intervjuima.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Podsjetimo, Halidov sin Dino Bešlić oprostio se od oca emotivnom porukom na društvenim mrežama.

"Dragi moj tata, volio bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na fotografiji, a pogotovo tvojoj Lamiji i tvom Belminu", započeo je Dino.

"Volimo te puno i znaj da te nikad iznevjeriti nećemo. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: U čast Halidu Bešliću: Pogledajte okupljene obožavatelje u Zadru