Sin Dade Topića progovorio o ocu s kojim svojevremeno 10 godina nije imao kontakt

Rock legenda Dado Topić ima dva sina iz dva braka - Daniela i Reu. Stariji sin Daniel, godinama gradi uspješnu karijeru u svijetu modne fotografije. Nakon što je veći dio života proveo u Parizu, gdje živi od svoje osme godine, Daniel je u razgovoru za srpske medije otvoreno progovorio o svom odnosu s ocem i izazovima kroz koje je prolazio tijekom odrastanja.

"Dugo živim u Parizu, ovdje sam završio školu i fakultet. Bavio sam se manekenstvom, putovao po Europi, Aziji i Americi, a onda sam prešao na fotografiju, zbog koje sam, također, stalno na putu. U posljednje vrijeme više vremena provodim u Parizu jer mi je mama bolesna", započeo je Daniel.

Odnos između oca i sina bio je složen, a razdoblje bez kontakta trajalo je deset godina, od Danielove osme do osamnaeste godine.

Foto: SayWho Valerie Kinley i Daniel Topić

"Kad si dijete, nekako ti to ide ka srcu, razmišljaš to mi je tata, a kada odrasteš, shvatiš da nije sve u životu crno i bijelo. Prihvatiš to onako kako je. Sve je to život. On je do moje osme godine bio najbolji tata na svijetu i tu je zaradio kredit kod mene. Što je bilo, bilo je. Ne volim ostajati u prošlosti, volim budućnost", rekao je za srpske medije.

Daniel ne krije da njihov odnos ni danas nije jednostavan. Iako su se ponovno sreli kada ga je Dado nazvao nakon otvaranja studija u Rogoznici, njihova komunikacija ostala je sporadična.

Foto: YouTube screenshot Dado Topić na Euroviziji 2007. godine

"Ne komuniciramo toliko. Imamo čudan odnos. Uvijek sam ja bio taj koji je zvao i stavljao drvo u tu vatru. Jednog dana mi je dosadilo da uvijek ja budem taj koji će nazvati. Danas s ljudima možeš kontaktirati kako hoćeš. On je jako čudan. Ne zamjeram mu. Ako mu sutra nešto bude trebalo, tu sam. Otac je otac, krv je krv. Ja sam uvijek tu za ljude, ali se ne namećem. Ako me hoćeš nazvati, nazovi me", objasnio je.

Na pitanje nedostaje li mu otac bio je vrlo iskren.

"Pa tata je tata, ali neke stvari moraš prihvatiti. Pokušao sam razumjeti, ali neke misterije, nažalost, ne možeš otkriti. Svi mi imamo nešto što moramo prihvatiti, a ja sam to prihvatio i okej sam s tim. Nešto ne razumijem, a moram poštovati što drugi ljudi hoće. Postala nam je navika da ne kontaktiramo često, da tako kažem," zaključio je Daniel.

