Simona Mijoković, nekada Gotovac, na društvenim mrežama objavila je fotografiju koja je zabrinula obožavatelje, a potom je naglo nestala s društvenih mreža. Naime, bivša manekenka otkrila je da se trenutno nalazi u bolnici, ali nije podijelila i razlog zbog kojeg već neko vrijeme leži u bolničkom krevetu.

'Dragi prijatelji, nakon teških dana, danas su me primili u bolnicu na liječenje. Molim vas od srca da se ne ljutite, ali trenutno neću odgovarati na poruke jer svu snagu prikazujem za bolove i daljnji oporavak da se mogu vratiti mojoj ljubljenoj dječici i suprugu koji me trebaju. Uzdam se u Gospodina da dostojanstveno koračam kroz ovu postaju Križa. Bog je vjeran i znam da me nikada nije iznevjerio. Dopustio je i ovu patnju, da ga mogu još više ljubiti i prikazivati za onu koju moje srce ljubi', napisala je Simona u opisu fotografije koja je nastala u bolnici.

Foto: privatni album

Podsjećamo, Simona je stekla popularnost tijekom braka s poduzetnikom Antom Gotovcem, a zbog ekstravagantnog i turbulentnog načina života često su bili u središtu medijskih skandala. Njihov život pun drama, svađa i pomirenja bio je tema mnogih naslovnica tabloida, a Simona je tada pokušala graditi karijeru u glazbenoj industriji.

Međutim, nakon razvoda, Simona je prošla kroz veliku životnu preobrazbu. Uslijedila je odluka da se povuče iz javnog života i posveti duhovnom putu. Posvetila je svoj život vjeri i javno se distancirala od prethodnog načina života.

Simona danas rijetko staje pred kamere, a njene izjave i javna pojavljivanja uglavnom su usmjerena na promociju duhovnih vrijednosti i obiteljskog života. Danas je u sretnom braku sa Stanislavom Mijokovićem s kojim ima četvero djece.

