Nažalost, početkom 2020. Shannen je hrabro objavila na Instagramu da joj se rak dojke vratio. Glumica je podijelila srceparajuću vijest tijekom nastupa na Good Morning America. "Više bih voljela da ljudi to čuju od mene", rekla je, objasnivši da će vijest vjerojatno izaći u sudskim papirima koji su dio tekuće tužbe iz 2018. "Ne želim da se to izokrene. Ne želim da to bude sudski dokument. Želim da bude stvarno i autentično. Želim kontrolirati priču. Želim da ljudi znaju iz prve ruke", objasnila je glumica.