Prevara i prekid španjolskog nogometaša Gerarda Piquea i kolumbijske pjevačice Shakire glavna je tema svih svjetskih tabloida u prethodnih tjedan dana. Nakon što se njihova 11-godišnja veza privela kraju, bivši partneri izbjegavaju pojavljivanja u javnosti.

Ipak, paparazzi su ulovili Shakiru ovu srijedu u društvu sinova Sashe i Milana. U ležernom izdanju, trapericama i majici kratkih rukava, pokušala je izbjeći fotografiranje dok je vodila sinove na trening karatea.

Iako je pred kamerama pokušala navući smješak, on je brzo nestao kada se udaljila od paparazza i kada je mislila da je više ne snimaju.

Podsjetimo, nakon bezbrojnih šuškanja oko Piqueove prevare, poslali su zajedničko priopćenje u kojem potvrđuju kraj svoje veze.

U zajedničkoj je izjavi pisalo: "Žao nam je što potvrđujemo da se rastajemo. Zbog dobrobiti naše djece, koja su naš najveći prioritet, molimo da poštujete njihovu privatnost. Hvala vam na razumijevanju".

Svjetski mediji tvrde kako se Pique nalazio s plavokosom djevojkom starom 20 godina te da se radi o studentici koja je radila kao hostesa u Barceloni. Pique je navodno s njom viđen i nekoliko puta, a za njihove susrete doznala je i Shakira.

Navodno su godinama bili u otvorenoj vezi

Njih su dvoje navodno razgovarali i o planovima da ostanu u izvanbračnoj zajednici, posebice zato što se pjevačice nikada nije željela udati, a novinar Jose Antonio Aviles otkrio je kako su njih dvoje godinama bili u otvorenoj vezi.

U intervjuu za emisiju "60 Minutes" 2020. godine, Shakira je rekla: "Ne želim da me vidi kao ženu. Radije bih da me vidi kao svoju djevojku, ljubavnicu. To je malo kao zabranjeno voće", priznala je kolumbijska pjevačica.