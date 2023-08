Pjevačica Severina (51) je navodno viđena u društvu bivšeg crnogorskog nogometaša Niše Saveljića (53). Oboje su putovali Korčulom, a nepoznati izvor za Kurir otkrio je detalje njihova susreta.

Uživali su u kafiću, a kasnije im se pridružila još jedna žena

"To se dogodilo nedavno, točnije 7. kolovoza. Jahta na kojoj su bili usidrila se ovdje na Korčuli. Popodne sam ih primijetila. Izašli su zajedno, prvo ona, a za njom on. Sjeli su u obližnji kafić na plaži i naručili piće. Kasnije im se pridružila još jedna žena i sjela s njima. Severina je izgledala neprepoznatljivo, nenametljivo, a ovo je otok pun stranih turista pa nitko nije obraćao pažnju na nju. Svi su bili zauzeti svojim stvarima. Bili su dobro raspoloženi, uživali su u zajedničkom vremenu i imali lijep i ugodan dan. Ona je nosila svijetloplavu košulju-haljinu, a on bijelu majicu. Kasnije im se pridružila i jedna plavuša", otkrio je izvor koji je poslao i fotografije kao dokaz da je sreo Severinu i Nišu na Korčuli.

'Nije moguće da je bila na jahti'

Srpski medij je zatim nazvao Severininog menadžera koji je demantirao glasine.

"Severina ovog ljeta nije mogla biti viđena na jahti na Korčuli jer ovog ljeta nije bila na jahti na Korčuli. Ni sama ni u društvu osobe koju ste spomenuli. Dakle, Severina nije mogla biti "viđena na jahti", rekao je menadžer Tomislav Petrović.

