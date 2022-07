Severinin bivši svekar, otac njezinog bivšeg supruga Igora Kojića, osvanuo je na društvenim mrežama jednog beauty salona. Dragan Kojić Keba pozirao je s vlasnikom salona te pokazao rezultate zahvata na obrvama.

Rezultati su i više nego očiti

Naime, kako prenosi Pink.rs Keba je bio jedan od prvih muškaraca koji je javno priznao da je istetovirao obrve, a zatim je otišao i korak dalje kad je riječ o uljepšavanju pa je otišao i na trajnu šminku.

Očito Keba tijekom vremena više nije bio zadovoljan izgledom svojih obrva pa je po tom pitanju htio nešto učiniti. Tako je nedavno napravio korekciju obrva kod Adama Adaktara, koji je u javnosti već poznat pod nadimkom "Bog obrva", a čije su redovne klijentice i popularne pjevačice, među kojima su i Seka Aleksić, Ana Nikolić, Sandra Afrika, Nikolija, Mia Borisavljević, Goga Sekulić i mnoge druge.

Transformacija Kebinih obrva osvanula je na Instagram profilu beauty salona, a mogu se vidjeti njegova izdanja prije i poslije tretmana.

'Ali zašto?!'

"Bit ću iskren, već posljednjih godina kada god u medijima vidim Kebinu fotografiju u glavi mi je bila samo jedna misao: Ali zašto!? Prije šest mjeseci ulazim u svoju ordinaciju i kada sam njega ugledao nailazi mi druga misao: Napokon Kebo, gdje si bio do sada?’", napisao je ispod fotki takozvani "Bog obrva".

Pink.rs doznaje da je takav tretman obrva Kebu koštao oko 600 eura (4500 kuna).

"Keba je posebno slab na svoje obrve. Kad ih je tetovirao, bio je zadovoljan, ali s vremenom su počele blijedjeti i gubiti boju, pa mu se to nije svidjelo. A i pogađali su ga komentari da su mu obrve kao pijavice i da više sliče na ženske nego na muške. Kad je vidio da mnoge njegove kolegice idu kod jednog poznatog kozmetičara, i sam je odlučio otići kod njega. Rekao mu je da želi da budu što prirodnije i veće nego što je imao do sada. To ga je koštalo 600 eura, ali od tada ne skida osmijeh s lica, prezadovoljan je", rekao je Kebin blizak izvor za srpske medije.

Podsjetimo, Keba i Severina su znali često pozirati na društvenim mrežama, ali kad je došlo do razvoda pjevačice i Igora, odnosi su postali nešto hladniji.

"Ne izbjegavam pričati o toj temi. Ali nisam savjetovao sina ni prije razvoda, ni poslije. Niti je on to tražio od mene. Zreo je čovjek. Što se tiče toga, je li se on prvi razveo? Nije. Prošlost neka ostane u prošlosti. Pa, evo, pogledajte kakva je situacija među ljudima, danas se svi razvode. Naravno da bi bilo bolje da to nisu učinili, ali nije moje da sudim", rekao je tada Keba za srpski Telegraf te je priznao da mu Sevka malo fali.