SEVERINA SE JAVILA IZ IZOLACIJE I OTKRILA KAKO PROVODI VRIJEME: ‘Ispričavam se susjedima…’

Pjevačica je otkrila da u samoizolaciji čita, gleda, serije i pleše

Severina Kojić oglasila se iz samoizolacije i otkrila kako provodi vrijeme unutar svoja četiri zida. “Drage moje i dragi moji, ne znam kako da vam svima zahvalim na nevjerojatnoj brizi. Ne stižem odgovoriti i zahvaliti svima, ponekad se moram i odvojiti od telefona. I dalje sam dobro”, započela je.

“Vrijeme u samoizolaciji uglavnom provodim, osim prčkajući po mobitelu, lagano spremajući, pomalo čitajući, pasionirano gledajući serije… I plešući! Tako volim plesati da se ispričavam susjedima na ponekad preglasnoj glazbi. Klubovi su zatvoreni nakon ponoći. Poštujmo to! Ali to vas ne sprječava (kao i mene) da ne zaplešemo gdje god sad bili… Brad Pitt poludi… P.S. voli vas vaša Seve odavde do Tokija i natrag”, napisala je uz snimku s regionalne turneje Dobrodošao u klub.

Pratitelji su joj u komentarima ostavili emotikone srca i zaželjeli joj brz oporavak.