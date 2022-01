Severina je na svom Instagram profilu podijelila svoj prvi duet s TV voditeljem i glumcem Tarikom Filipovićem. S Tarikom je odlučila zapjevati svoj stari hit, pjesmu "Ko je kriv" koju je još 2002. pjevala s Borisom Novkovićem.

"Spavaš li mirno, Borise Novkoviću?" napisala je Severina u opisu same objave u kojoj je sebe i Tarika nazvala Tarkan i Sevkan.

"Izdala si me i to još s legendarnim Ćirom, zgazit ću mu te fancy naočale. Super ste mi, Tarik je to odlično izveo", našalio se Boris Novković, na što mu je Severina odgovorila: "Izdala me ti za šaku ljubavi".

Humorističnim dosjetkama pridružio se i Tarik.

Na Novkovićev komentar, Tarik je napisao: "Neka lomi, imam zalihu".

U samo jednom danu ovaj je duet pregledalo više od 50 tisuća ljudi.

"Wow, super combo", "Tarik podsjeća na pokojnog Arsena glasom", "Odlična pjesma, a još bolji izvođači!","Nevjerojatno", "Tarik baš ima divan glas", samo su neki od komentara ispod same objave.