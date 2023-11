Pjevačica i članica žirija RTL-ovog showa "Superstar" Severina Vučković (51) na Instagramu se pohvalila da je bila na premijeri filma "Samo kad se smijem".

Ona je podijelila fotografije s premijere uz koje je napisala dirljivu objavu o obiteljskom zlostavljanju te je na kraju nje dala svoj sud o društvu u kojem živimo.

"Sinoć sam bila na premijeri filma 'Samo kad se smijem', koji me držao za srce i čupao ga… Ana Magaš je bila inspiracija. Žena koju je nasilni moćnik tukao i zlostavljao, a svi oko nje su okretali glavu od njezinih modrica. Ubila ga je nožem u kuhinji, dok se pokušavala obraniti od njegovog davljenja. Prvotno je osuđena na 12 godina. Dijete joj je oduzela muževa svojta", napisala je Severina, a ona je otkrila da je otišla na "jedan rođendan".

"Sjela sam do jedne poznate gospođe koja je plakala jer joj je 'uginuo aligator'. Počele smo se verbalno takmičiti koju više što boli. Kad je rekla da ima Hashimoto, odgovorila sam: 'Ja imam bivšeg'. Meni je bilo duhovito, njoj nije. Pokušala sam drugačije. 'Maloprije sam gledala film inspiriran Anom Magaš.' 'Tko je to?', pita me ona, premda smo nekad bile generacija. 'Ona žena što je ubila muža, jer ju je zlostavljao. E, ona je dobila 12 godina. Znači, ja bih sad već izašla', zaključih. Meni je moj cinizam opet bio duhovit. Njoj očito ne", otkrila je Severina.

'Problem kod zlostavljača je zapravo okolina'

"Pogledala me i kaže: 'Čuj, 'ko ti je kriv, sama si ga birala, pa nisi valjda glupa'. Pa glupo kažem: 'Ahaa, to je ono, kriva sam što sam silovana, jer sam nosila minicu'. 'Ma daj, kaj ti je, pa i ja nosim minicu', odgovara mi ona. Onda me pitala: 'Kaj ti je s djetetom?', bez imalo empatije za sve što sam prije toga rekla. Promrmljam - '14 dana kod mene, 14 kod…' nisam završila, kad kaže ona: 'Bar nas sve zabavljaš…'. Htjela sam odgovoriti: 'Šteta što ti nas nikad nisi zabavila', ali nisam. Ustala sam kao prava Severina, nasmijala se i otišla plesati", dodala je pjevačica, a onda se osvrnula na društvo u kojem živimo.

"Vjerujem da bi moju sugovornicu film 'Samo kad se smijem' isto jako zabavio. Jer Sobin (Frane) baš tuče 'glupu' Tihanu Lazović (Tinu), koja ga nije ostavila vjerujući u ljubav i nadajući se da će netko biti bolji", dodala je Severina.

Dvadeset godina nakon 'glupe' Ane Magaš, nije se baš puno promijenilo. Problem kod zlostavljača je zapravo okolina koja i dalje misli da je žena sama kriva i glupa ili još gore, da joj je mjesto unutar četiri zida, bez prava na provod, na slobodu. Blago nama glupima s ovakvim pametnima. Hvala redateljici Vanji Juranić što se za nas glupe bavi ovom temom", istaknula je Severina.

