Hrvatska pjevačica Severina, koju smo gledali u ulozi stručnog žirija RTL-ovog showa "Superstar", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, bacila se u nove glazbene projekte. U suradnji s najpopularnijim regionalnim reperima - Jalom Bratom i Bubom Corellijem, Severina je snimila pjesmu "Aritmije", koja je nastala kao dio njihovog novog albuma "Goat season part two".

Pjesmu je u dva sata poslušalo više od 30 tisuća ljudi, a mnogi oduševljeni slušaoci, koji su dugo čekali nastavak obožavanog albuma, tvrde kako ovom pjesmom "ljeto može početi".

Ovo nije prva zajednička suradnja Severine i dvojice repera. Zajedno su snimili i hitove "Magija" i "Otrove", koji su odlično prihvaćeni od strane publike i skupili su više od 130 milijuna pregleda na YouTubeu.

Ipak, nova suradnja donosi nešto potpuno drugačije u usporedbi s njezinim prethodnim radom, a Severina je još jednom pokazala svoju sposobnost prilagodbe i snalažljivosti, čak i u futurističkom glazbenom stilu.

O novom hitu Severina se oglasila i na društvenim mrežama.

"Prije sedam godina, šetala sam Zagrebom i dobila na WhatsApp pjesmu koju sam slušala cijeli dan, a nisam ništa razumjela tekst. Samo sam razumjela dio refrena, koji je glasio 'Otrove'. Kad sam se vratila kući, tražila sam od čovjeka koji mi je poslao pjesmu, jednog menadžera iz Njemačke, našeg bookera, da zamoli autora da mi pošalje i tekst. Do tada, slušala sam ju i dalje i nisam mogla vjerovati koliko je dobra. I bez obzira što nisam razumjela tekst, odmah sam znala da ću ju (ot)pjevat", napisala je pjevačica pa objasnila kako je upoznala srpske repere:

"S tekstom, to je bio potpuni pogodak i tu počinje suradnja s Jalom koji je poslije za mene napisao još nekoliko pjesama – 'Tutorial', 'Magija', 'Daleko ti kuća' i 'Halo'. Međutim, s 'Otrove' je započeo period divnog prijateljstva, koje se nastavilo do dan danas. Baš danas, želim sreću dečkima jer je upravo izašao njihov album. Jako mi je drago što sudjelujem na jednoj pjesmi, koja se zove 'Aritmije', jer mi je uvijek sreća i zadovoljstvo raditi s talentiranom mlađom 'braćom'. Znam da će i dalje biti najbolji, kao i do sada", zaključila je u objavi na Instagramu.

