Hrvatska pjevačica Severina koju smo pratili kao članicu žirija showa ''SuperStar'', čije su propuštene epizode dostupne na Voyu, danas slavi 52. rođendan.

U svojoj objavi na Instagramu je otvorila dušu i zahvalila se svima na brojnim čestitkama povodom njezina rođendana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Volim slaviti rođendane, bilo moje ili tuđe. Slaviti rođendan za mene je slaviti život kojeg sam dobila na dar. Dar koji, kad dobiješ, ima tri opcije. Možeš u njemu uživati i krojiti ga po svom i ispuniti sav svoj potencijal, Božji dar i misiju. Ili ga pokloniti nekom da ti ga organizira, ali po njegovim pravilima… Ili pustiti da ga voda nosi. Te druge dvije opcije mi nisu bile drage (iako nije da nije bilo pokušaja)", rekla je pjevačica pa dodala:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izabrala sam ovo prvo, krojim ga po svom i uživam u svakom danu, bez obzira na okolnosti i izazove koji zaustavljaju, vuku za rukav, podapinju noge, vježbaju sposobnosti i testiraju živce. Daju ti testove koje moraš riješiti, a život svake godine daje završnu ocjenu. Po tome sam odlikaš. Moje je hoću li stati ili hrabro nastaviti živjeti punim plućima, bez obzira na razne okolnosti i teške izazove. Hoću li maknuti ruku koja mi poteže rukav i koračati dalje u punoj punini življenja", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prestala je čekati da ju netko spasi...

Kako kaže, prestala je čekati da život bude lak i da ju netko spasi. Suočila se s teškim činjenicama i zbog toga tvrdi da ima nevjerojatan život na kojem je zahvalna i koji ju iz dana u dan uči da sve lekcije koje joj je pružio, bilo loše ili dobre, nisu ništa drugo nego jedna super škola iz koje može rasti kao osoba.

"Veselim im se, kao i ovom danu kad sam rođena i koji me stalno podsjeća na to koliko je život dragocjen. Sretna sam što i radim posao koji uveseljava druge, jer za to sam stvorena - da iz tuge razvučem osmijeh, da pomažem(o) drugima i učinim(o) im život što je moguće ljepšim. Hvala mojoj obitelji i mojim prijateljima na bezrezervnoj podršci i kad se slavi i kad se tuguje. Opasna je to armija. Možda previše palamudim, al' ovo su ti dani", rekla je Severina i zahvalila se svima na brojnim čestitkama

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Volim vas", završila je tako svoju objavu koju su potom mnogi komentirali.

"Žena koja svojom pojavom i djelovanjem pomaže drugim ženama, da razumiju vlastitu vrijednost, prava i slobodu. Uživaj u svom dragocjenom danu", "Prekrasno napisano ", pisali su, a u komentarima se ogalsila i srpska pjevačica Ana Bekuta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sretan ti rođendan, sve si lijepo rekla, životno i iskusno. I samo takav put ima smisla. Grlim!", pisala je Bekuta, a pored nje se oglasila i splitska glumica Ana Gruica Uglešić: Sretan ti rođendan."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo da je Severina u društvu bivše manekenke Ive Radić, jučer slavila rođendan stilistice Karle Kaić u jednom restoranu.

Fotke je objavila na Instagram Storyju, a ondje je objavila i jednu fotografiju kojom je otkrila da ima streptokok.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Propuštene epizode emisije ''SuperStar'' su dostupne na Voyu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Severina dala recept kako postati Superstar: 'Treba imati jebu i nuklearnu energiju, to je ključ uspjeha!'