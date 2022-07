Dijete majke Talijanke i oca Meksikanca, Selena Gomez je često isticala da se bori s depresijom, a nedavno je odlučila i pokazati ožiljak nakon transplantacije bubrega. Uz fotografiju s ožiljkom je napisala: "Kad su mi transplantirali bubreg, sjećam se da mi je isprva bilo jako teško pokazati ožiljak. Nisam htjela da bude na fotografijama pa sam nosila odjeću koja bi to prikrila. Sada, više nego ikada, osjećam se sigurnom u to tko sam i kroz što sam prošla i ponosna sam na to." Svoju filmsku karijeru je započela 2002., a glazbenu 2008. Njezina posljednja veza koja je razbuktala javnost je bila s pjevačem The Weekendom, koji je prije nje bio s Bellom Hadid. Njezini fanovi i dalje pate što Selena i Justin više nisu zajedno - zbog zajedničkih godina truda oko uspijevanja.