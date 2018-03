Holivudski ljubavni skandali o kojima se i dan danas priča

Oduvijek je postojao velik interes medija i javnosti za ljubavne veze i brakove slavnih osoba, pogotovo ako je taj odnos obilježio neki skandal. Evo nekih ljubavnih priča koje su šokirale, a o njima se i dan danas priča.

Drugi razvod Kim Kardashian

Obično par barem nekoliko godina provede u braku nakon izgovaranja sudbonosnog ‘da’, ali to nije bio slučaj s Kim Kardashian. Nakon što je Kim zaradila milijune vjenčanjem za Krisa Humphriesa, javnost je bila zgrožena kad su se njih dvoje odlučili razvesti nakon samo 72 dana braka. Javnost je reality zvijezdu optužila da su se vjenčali samo zbog novaca i pažnje te da su ismijali pojam bračne zajednice.

Napad Chrisa Browna na Rihannu

Mnogi su bili sigurni da će Chris Brown i Rihanna biti novi super glazbeni par poput Jay Z-ja i Beyonce. No, njihova je veza postala glavna vijest 2009. godina nakon što je Chris pretukao Rihannu. Njegova je karijera nakon toga krenula silaznom putanjom i zauvijek je uništio svoj imidž ‘dobrog dečka’. Nakon toga je par prekinuo, ali o njihovim ‘prijateljskim’ odnosima mediji pišu i dan danas. Pjevačica je nakon svega jednom prilikom izjavila da će se njih dvoje uvijek voljeti. Nedavno su opet viđeni zajedno i navodno su u dobrim odnosima.

Prekid Justina Timberlakea i Britney Spears

Justin Timberlake i Britney Spears bili su savršen slavni pop par. Ona je bila velika zvijezda koja je svoju nevinost čuvala za brak, a on je bio član jednog od najpopularnijih boy bandova u svijetu. U vezi su bili od 1999. do 2002. godine. A onda su krenule glasine o preljubu. Pisalo se i da je Britney navodno prevarila Justina s koreografom Wadeom Robsonom. To je bio kraj njihove ljubavi, a prašina u medijima nakon njihovog prekida dugo se nije slegnula.

Alicia Keys, kradljivica tuđeg supruga

Alicia Keys stekla je ugled kao talentirana pjevačica i njeni su obožavatelji bili šokirani kad je u javnost izašlo da je ‘ukrala’ muža drugoj. Alicia i Swizz Beatz tvrdili su da je njegov brak bio gotov i prije toga, no ostavljena supruga je tvrdila drugačije.

Razvod Brada Pitta i Jennifer Aniston zbog Angeline Jolie

Jennifer Aniston i Brad Pitt vjenčali su se 2000. godine, a slavni se par razveo pet godina kasnije nakon što je Brad upoznao Angelinu Jolie na snimanju filma Mr. & Mrs. Smith 2005. godine. Iako je Aniston krenula dalje sa svojim životom i karijerom, brojni magazini još uvijek zarađuju novac povezujući Jennifer s njenim bivšim i Angelinom.

Veza Woodyja Allena i Soon-Yi

Tijekom veze Mie Farrow i redatelja Woodyja Allena, on se ponašao kao da je otac njenoj djeci. Par je raskinuo vezu 1992. godine nakon što je Mia našla dokaze da je njen partner imao vezu s njenom posvojenom kćerkom Soon-Yi. Ovaj je skandal šokirao javnost, a o tom se skandalu tijekom godina nije prestalo pisati jer svako malo u javnost procure neki novi detalji.