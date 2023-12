Prošlo je 26 godina od izlaska trećeg dijela popularnog filma "Sam u kući", a tek sada su brojni gledali ostali šokirani nakon što su saznali da se glumica Scarlett Johansson (39) pojavljuje tamo kao Alexova 11-godišnja sestra.

Korisnica X-a napisala je objavu u kojoj je jasno pokazala da je šokirana što je tek sada saznala da je Johansson utjelovila Alexovu sestru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa



"Kako, dovraga, nisam znao da je Scar Jo u ‘Sam u kući 3‘?????‘, napisala je korisnica X-a te stvorila pomutnju među fanovima popularnog filma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa



"Je*ote! Scar Jo je bila u ‘Sam u kući‘? … Wow", komentirao je drugi korisnik.

"Je*ote nisam znao da je Scar Jo sestra u ‘Sam u kući 3‘", dodao je još jedan šokirani obožavatelj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kći nije prepoznala vlastitu majku

Tijekom gostovanja u emisiji "Late Night With Seth Meyers", glumica je priznala kako ni njezina šestogodišnja kći Rosie nije primijetila svoju majku u popularnom blagdanskom filmu.

"Naravno, normalno da smo za blagdane gledali ‘Sam u kući‘. I ja se pojavljujem u trećem nastavku filma, ali joj ništa nisam govorila jer nisam od toga htjela raditi veliku pompu. No, ona ništa nije primjećivala pa sam joj stvarno morala reći - ‘vidiš li tko je to?‘ A Rosie je odgovorila u stilu - ‘Svejedno mi je. Jesi li to ti?‘ I ja sam rekla - ‘To sam ja, tvoja mama. A ona je ravnodušno odgovorila - ‘oh, ok. Štogod‘", ispričala je tada glumica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nema ni Božića bez kultnog filma: 'To je tradicija, svake godine gledamo pa ćemo i ove'