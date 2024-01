Glazbenik Saša Popović (69) osudio je izgled srpske pjevačice Lepe Brene (63) u počecima njezine karijere nazvavši je trokrilnim ormarom.

Brena je tada imala čak 85 kilograma, a ni njoj nije dopadao njezin tadašnji izgled pa je promijenila prehranu te poderala stare fotografije.

Popović je rekao kako je tada sa svojim bendom tražio pjevačicu, nakon što se njihova pjevačica udala i napustila grupu pa im se javila Brena.

Kada ju je Saša ugledao, nije htio ni čuti za nju jer je pjevala rock i bio je zgrožen njezinim izgledom.

"Učinilo mi se da je tada imala 100 kilograma, mada kaže da je imala 85 kila. Odmah sam je pitao i ona mi je rekla 85, a ja kažem: "Meni se čini da imaš 185, ali nema veze, to mu dođe to", rekao je Popović u emisiji.

Prijašnjoj pjevačici zabranio muž da više pjeva u bendu

"Naša pjevačica prije Brene zvala se Spasa i bila je čudo. Zgodna, dobra za šou, nije pjevački bila vrhunska, ali je lijepo izgledala i obavljala je posao fantastično. Otimali su se hotelijeri gdje ćemo svirati. Centralno mjesto bivše Jugoslavije bio je hotel Park u Novom Sadu.

Pričam o hotelskim orkestrima, svirali su najbolji bendovi, Sedmorica mladih… Spasa je s nama pjevala dvije godine i 1980. svirali smo u Brčkom, ali smo već zalijepili njezine plakate, imali smo i zakazanu Bačku Palanku, kao i vrt Hotela Park u Novom Sadu, koja prima 1.500 ljudi. Sjećam se kraja ožujka, Spasin muž bio je bokser i kapetan Bokserskog kluba Smederevo. Udala se u međuvremenu za njega, svirali smo tamo, zaljubili se, nije važno.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages Foto: Antonio Ahel/ATAImages Nije bio zadovoljan pjevačicom

Došli smo u Brčko, čuo je da ga vara s nekim doktorom, što je bila priča i nije bila istina. Rekao mi je: 'Vidi Sale, ona će pjevati još večeras i sutra i vodim je za Smederevo, ona s vama više neće raditi i više se neće baviti pjevanjem'. Mi smo se svi ohladili, gdje da nađemo pjevačicu takvu, dvije godine ulažemo u nju, u sve nas, ali nije bilo pomoći. Zvali smo sva estradna udruženja u Jugoslaviji, nitko nam nije mogao pomoći. Svi su nas znali, jer smo mi već bili jako dobar hotelski orkestar, ali svi su nam rekli da nemaju takvu pjevačicu za preporučiti" rekao te dodao da su im onda preporučili Brenu.

Nisu htjeli ni čuti za Brenu

"Niko nije imao ništa za nas. Sjedili smo u Brčkom poslije fajrunta, Spasin muž Mališa već je bio odlučio da je odvede i to je to. Pitali smo one Brčake ima li neka pjevačica u Brčkom, kažu mi: 'Ma, nema Sale…". Kad jedan naš prijatelj Caka kaže: 'Ima jedna, ali ona pjeva samo igranke i to subotom, amaterski je sastav'. Pitao sam šta pjeva, a rekli su mi da pjeva rok repertoar i da se zove Brena, a mi smo se upi*ali od smeha, jer nikad nismo čuli za to ime.

Ali nismo imali izbora, jer su svuda bili Spasini posteri. Sutra u 12 sjedimo u hotelu, Spasa pjeva posljednji put, kad dolazi Brena u kožnim hlačama, kožnom prsluku, bijela košulja, kovrčava kosa, obrazi ovakvi pa još pegava… Kada smo je vidjeli spustili smo glave. Brena tada nije pričala kao sada, već: "Đe ste momci…", ono pravo bosanski, brčanski. Popričali smo malo sa njom, rekla je da je upisala Ekonomski fakultet u Beogradu, da subotom malo pjeva igranke. Kad je otišla, rekao sam da nema šanse ", ispričao je Saša.

Foto: YouTube/ Screenshot Foto: YouTube/ Screenshot Lepa Brena u komediji Hajde da se volimo

Zatim se osvrnuo na to kako nikako nije htio Brenu za svoju pjevačicu.

"Kad je te večeri krenula pjesma Tine Turner, Brena je Spasi otela mikrofon i zapjevala, ja sam se pobunio, a ona meni: 'Šuti bolan'. Otpjevala je, ostavila mikrofon i rekla Spasi: 'Tako se pjeva'… Dobro je ona to otpjevala, ali onako jaka kakva je bila, a Spasa… Mmm… Jao, miriše, štikle, minić, lijepa sve ono… Međutim, ova petorica ostalih, dogovore se s Brenom da ona dođe da probaju, a ja neću, baš nisam htio s njom… Oni me ubjeđuju, ima ona štofa, treba s njom raditi, a ja neć…", ispričao je.

Međutim, Popović ipak nije bio taj koji je u tom momentu presudio Breninoj karijeri, već njezin otac koji nije želio da mu kćer bude pjevačica. No, zbog ljubavi prema glazbi Brena je pobjegla od oca i postala član benda pod nazivom "Slatki greh".

Foto: YouTube Foto: YouTube Početak njezine karijere

"A onda se 6. aprila dogodilo. Naš zajednički prijatelj Caka je došao i dovezao Brenu, pobjegla je od kuće. Kroz prozor gledamo kako je Brena došla sa sivim koferom, zavezanim štrikom. Ne moraš je ni zvati poslije ove emisije, sve ti pričam. Gledamo taj veliki kofer, dolazi Brena, kažem Mići iz hotela da nam je stigla pjevačica, on sretan: 'Bravo majstore', pa je pogledao i uhvatio me za kragnu i rekao mi: 'Rekao sam ti da dovedeš pjevačicu, ne trafo-stanicu!'. Pitao me jesam li normalan, a uvjeravao sam ga da će sve biti okej. Dobila je Brena sobu, nas šestorica smo došli kod nje, donijela je cipele i garderobu, odvezala štrik, a kad sam video, kazao sam joj: 'Breno, ovo neće valjati', ispričao je Popović u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

