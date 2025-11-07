Saša Matić o Areni Zagreb i Hrvatskoj: 'Često dolazim u Istru i Dalmaciju, a Kornate obožavam'

Jedan od najpopularnijih srpskih glazbenika, Saša Matić (47), ponovno osvaja hrvatsku publiku. Nakon što je prvi koncert koji će se održati 5. prosinca u Areni Zagreb rasprodan u rekordnom roku, glazbenik je svojim obožavateljima pripremio još jedno iznenađenje – dodatni koncert dan kasnije, 6. prosinca.

Publiku očekuju dvije večeri pune emocija, vrhunske glazbe i prepoznatljive energije koja prati ovog regionalnog miljenika gdje god da nastupi.

''Uzbuđen sam, kao i svaki put. Osjećam se sjajno i jedva čekam susret s publikom u Zagrebu,” rekao je s osmijehom.

Iako brojne detalje još uvijek čuva kao iznenađenje, otkriva da će publika moći uživati u najvećim hitovima, ali i u ponekim novitetima.

''Još je sve neizvjesno, ali jedno je sigurno – bit će puno dobre svirke, puno zabave i puno emocija. Tko god dođe, neće požaliti'', poručuje Matić.

Težak zadatak – odabrati pjesme za koncert

S obzirom na to da gotovo svaka njegova pjesma postane hit, izbor repertoara uvijek je pravi izazov. ''To je najteži dio posla. Zajedno s bendom i menadžmentom biramo koje će pjesme ući u repertoar. Ako ima previše balada, ubacimo nešto brže -tražimo savršenu ravnotežu'', kaže.

Iako mu nastupi donose nevjerojatnu energiju, Matić priznaje da se prije svakog koncerta voli povući u tišinu. ''Volim se odmoriti i biti sam prije koncerta. San je bitan. Glasnice traže mir. Obično se raspjevavam pola sata, da dođem u pravu formu. Najbolja akustika mi je u kupatilu,” kaže kroz smijeh.

Zbog gustog rasporeda bit će mu posebno izazovno jer u Zagreb dolazi direktno iz Amerike tri dana prije koncerta.

''Bit će naporno, ali potrudit ću se da publika to ne primijeti'', dodaje.

“Osjećam se najponosnije na svijetu”

Na pitanje kako se osjeća znajući da ga hrvatska publika posebno voli, odgovara bez zadrške: ''Najponosniji sam na svijetu''.

Matić nikada nije skrivao koliko voli Hrvatsku, osobito Jadran.

''Često dolazim u Istru i Dalmaciju kada je riječ o odmoru. Volim Hvar i Brač, ali posebno su mi dragi Kornati, tamo je more čisto, sve mi je savršeno', rekao nam je Saša. Kad god mu vrijeme dopusti, s prijateljima ode na more.

''Kad dođem, uzmemo brod i plovimo. Volim plivanje, volim Jadran. Potpisao bih da sam od svibnja do listopada stalno na moru,'' kaže uz osmijeh.

Prijatelje ima diljem Hrvatske, u Istri, Dalmaciji, Zagrebu, a mnogi su i njegove glazbene kolege.

''Volim adventsko vrijeme u Zagrebu. Tada uvijek svratim kod prijatelja Zlatka Maletića u Orange, tamo vrvi od pozitivne energije. A volim i dobar restoran Tač kod svojih dobrih prijatelja Vesne i Tihomira. To ne propuštam!''

Novi dueti na vidiku?

Poznat po suradnjama s najvećim glazbenim imenima regije, Matić otkriva da ima još nekoliko želja.

“Nešto smo razgovarali Petar Grašo pa smo Nina Badrić i ja pričali na tu temu. O tom potom,” tajanstveno je zaključio.

