Sandra Benčić o hobijima i obitelji: 'S mužem se često natječem tko će kuhati'

Dok se rezultati i daljnja pitanja o tome tko će biti predsjednik Republike Hrvatske još uvijek iščekuju, u stožeru Ivane Kekin razgovarali smo sa Sandrom Benčić, koordinatoricom stranke Možemo! U intervjuu za Net.hr, Sandra otkriva kako uspješno balansira zahtjevnu političku karijeru i obiteljski život. Usprkos ispunjenom svakodnevnom rasporedu, otkrila nam je kako pronalazi trenutke za opuštanje, uživanje u kuhanju i kvalitetno vrijeme s obitelji.

Za početak, kako ste?

Ma dobro je, evo, super. Kampanja je gotova, a rezultati su zaista dobri. Ivana je fenomenalno odradila kampanju, uspjela je pozicionirati jako važne političke teme, i možemo biti zadovoljni jer za ovako važne događaje, poput ovog, nije lako sve posložiti.

Koliko vremena vam je potrebno da se sredite za ovako važne događaje? Idete li privatnom vizaštu, frizeru ili se doma sami uređujete?

Pa, obično za takve specijalne događaje trebam maksimalno 30 minuta. To je apsolutni maksimum i to za nešto zaista posebno. Inače, sve ispod 15 minuta, ali to se i vidi (smijeh).

Što se tiče garderobe, u čemu se osjećate najbolje?

Ja se najbolje osjećam u trapericama i majici s kapuljačom ili nekim jednostavnim majicama. To si, naravno, ne mogu često priuštiti, ali to su odjevni komadi u kojima se osjećam ugodno.

Imate li možda nekog modnog uzora na svjetskoj sceni?

Nemam baš modnih uzora, zaista. Ja bih rekla da imam svoj stil. Moram priznati da me moda malo zanima, ali naravno, razumijem da netko to voli i prati. Ivana je super u tome, ona zaista voli modu i ima dobar osjećaj za to.

Posljednjih godina ste jako aktivni u politici. Imate li uopće vremena za privatni život?

Moram priznati da su privatni trenuci postali rijetkost. Joga je, nažalost, nestala prije parlamentarnih izbora jer nisam stizala. To mi je stvarno žao jer mi je puno pomogla. No, i dalje puno hodam, što je najpraktičnije. To mogu raditi bilo kad – kad idem na posao, s posla, i tako dalje. To je jedino što sada prakticiram. Imam privatni život jer imam dvoje djece i muža, i naravno da oni traže svoje vrijeme. To me zapravo spašava od užurbanog i vrlo stresnog političkog života. Kad uđem u stan, sve to ostane iza mene, a kod kuće su moja tri dečka – jedan veliki i dvoje malih. I tada sam potpuno njihova. To je zaista krasno.

Kako se opuštate kod kuće, osim sa djecom? Što volite raditi? Knjige, filmovi, neka serija za preporuku?

Uvijek stignem nešto, evo, sad sam si nabavila knjige koje ću čitati kad se malo opustim nakon ove kampanje. Inače, volim serije.

Zalažete se za prava žena. Ženama nije mjesto u kuhinji, ali kako ste vi kada je riječ o kuhanju? Imate li neko omiljeno jelo koje volite pripremati?

Volim kuhati. Imam svoje mjesto u kuhinji, iako ga teško dobivam jer i muž voli kuhati, pa se često natječemo tko će kuhati. Inače, najčešće kuham za vikend, a preko tjedna volim pripremati različita jela. Specijalizirala sam se za variva, sarmu, gulaš, ali volim i eksperimentirati. Posebno uživam u pripremi azijske i bliskoistočne kuhinje – to mi je kreativno opuštanje.

