Kada bivši supružnici ne postignu dogovor oko podjele bračne stečevine, ili jednostavno ne razmišljaju dovoljno unaprijed da naprave predbračni ugovor, to često rezultira sudskim procesima, međusobnim optužbama i razmiricama kojima svjedoče i oni koji to žele i oni koji to nikako ne žele.

Primjeri takvih situacija uključuju Ellu Dvornik i Charlesa Percea, čiji je razvod nedavno okončan, ili Gorana Ivaniševića i Tatjane Dragović koji su se razveli prije deset godina, a i dalje su jedno drugome "dužni", a slično je i između udovice Nikoline Pišek i oca njezina pokojnog supruga Vidoja Ristovića, Miše Grofa, koji se suočavaju s istim izazovima.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Ella Dvornik i Charles Pearce

Dok ljubav između supružnika cvjeta i dok njihov odnos počiva na uzajamnom povjerenju, poštovanju i razumijevanju, donošenje odluka, uključujući one vezane uz posudbe, raspodjelu imovine i prava vlasništva, čini se jednostavno i prirodno.

Na kraju krajeva, supružnici su obećali biti zajedno do kraja života, suočavajući se s dobrim i lošim vremenima, ali međutim, u slučaju razvoda, kada nema uzajamnog sporazuma, stvari postaju složene i podjela bračne stečevine pretvara se u dugotrajan, često mučan pravni postupak u kojem svaka strana traži svoju pravdu, piše Gloria.

Charles Pearce traži pola kuće u Istri od Elle Dvornik

Hoće li to biti slučaj u razvodu britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, marketinškog stručnjaka koji se razvodi od influencerice Elle Dvornik, tek će se vidjeti.

No, Charles je podnio zahtjev za vlasništvo nad njihovom kućom u Balama, Istri, koja je u vlasništvu Elle Dvornik.

"Zabilježuje se spor radi utvrđenja i podjele bračne stečevine koji se vodi između tužitelja Pearce Patrick Charles Peerless i tuženice Dvornik-Pearce Ella", glasi zabilježba iz srpnja ove godine, kako donosi 24sata, a u njoj su navedene adresa i gabariti zemljišta.

Supružnici su uselili u nju prije dvije godine, a ovakvi zahtjevi za vlasništvom uobičajeni su pravni postupci u slučajevima razvoda kako bi se kasnije mogla definirati podjela imovine.

To ne nužno znači da će doći do spora oko podjele, već će se o tome raspravljati u budućnosti.

Ella i Charles upoznali su se u Londonu, gdje se Ella preselila, a zaručili su se na Valentinovo 2016. u Tokiju te vjenčali u tajnosti u Las Vegasu.

U prosincu 2017. dobili su kćer Balie Dee, a tri godine kasnije i Lumi Wren.

Nedavno je privukao medijsku pozornost slučaj bivših supružnika, legendarnog tenisača i teniskog trenera Gorana Ivaniševića te poduzetnice Tatjane Dragović.

Trenutno, nalaze se u sudskom sporu na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu kako bi dokazali vlasništvo nad zajedničkom bračnom stečevinom koja obuhvaća različite aspekte kao što su nekretnine, stanovi, garažna mjesta, dionice i novac.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Goran Ivanišević i Tatjana Dragović.



Goran Ivanišević je izazvao medijsku pozornost objavom na društvenim mrežama u kojoj je istaknuo da od svoje bivše supruge traži "samo ono što je zaradio", a nakon grubih izračuna, otkriveno je kako je riječ o iznosu od 2,5 milijuna eura.

Ivanišević i Tatjana su živjeli u izvanbračnoj zajednici od 2000. godine te su se vjenčali u svibnju 2009. u San Pedru, Sjedinjenim Državama.

U tijeku braka dobili su kćerku Amber Mariju i sina Emanuela, a službeno su se razveli u lipnju 2016.

Teško je predvidjeti koliko će trajati njihova pravna bitka i hoće li Ivanišević uspjeti ostvariti svoje tražbine u utuženom iznosu.

Poznavatelji hrvatskog pravosudnog sustava vjeruju da će ove parnice potrajati sve dok ne donesu pravomoćnu presudu.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Nikolina Pišek i Vidoje Ristović

Također, niti televizijska voditeljica Nikolina Pišek nije u ništa povoljnijoj situaciji.

Nakon iznenadne smrti svog supruga Vidoja Ristovića, suočava se s pravnom borbom oko bračne stečevine s bivšim svekrom Mišom Grofom i članovima obitelji pokojnog supruga.

Nikolina i Vidoje proveli su deset godina u braku i imaju kćer Unu Sofiju, koja će uskoro proslaviti svoj deveti rođendan.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Nikolina Pišek

Međutim, Nikolinin svekar Viktor Ristović, u najtežim trenucima za voditeljicu, odlučio je osporiti joj prava na suprugovu ostavštinu, baš kao i svojoj unuci.

U javnim izjavama nije štedio Nikolinu i njenu kćer.

"Sve je u rukama pravde i pravosuđa, a ja imam vrlo konkretne dokaze o svemu, tako da si ti ljudi rade nepotrebne troškove. Sve skupa je užasno i tendenciozno s njihove strane da me diskreditiraju i onemoguće, iako je po zakonu vrlo jasno što kome pripada. Međutim, oni se pokušavaju ugurati u moju svojinu i vlasništvo, a ako ne, onda barem usporiti što je moguće više čitav taj proces kako bih ja izgubila ekonomsku snagu i iscrpila se sudskim procesima što je moguće više. Trenutno imam minimalno osam aktivnih procesa, ako ne i više", izjavila je proljetos Nikolina.