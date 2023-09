Russella Branda (48) pet je žena optužilo za silovanje, seksualni napad te fizičko i emocionalno zlostavljanje, od kojih su četiri željele ostati anonimne, uključujući 16-godišnjakinju.

Mediji su izvijestili da su se incidenti navodno dogodili između 2006. i 2013. kada je 48-godišnji komičar bio voditelj za BBC Radio 2 i Channel 4. Brand je zanijekao optužbe u videu objavljenom na društvenim mrežama u petak, rekavši da opovrgava te tvrdnje i opisao ih kao "iznimno nečuvene i agresivne napade".

Povijest seksualnog zlostavljanja

Prema članku The Timesa, prvi se incident navodno dogodio 2006. kada je Brand imao 30 godina i radio je kao voditelj Big Brother's Big Mouth na Channel 4 i kao BBC-jev radijski voditelj. Optužiteljica, koja je u to vrijeme imala 16 godina, tvrdi da ju je Brand odmah na njihovom prvom spoju zamolio da potvrdi svoju dob, rekavši joj: "Baš me briga... ako imaš 12... trebam znati."

Jedna anonimna žena također je optužila Branda da je jednom skinuo kondom tijekom seksa bez njezina znanja. Nakon njegovog 31. rođendana, rekla je da ju je Brand seksualno napastovao: "Gurnuo mi je svoj penis u grlo. To me gušilo i nisam mogla disati, odgurivala sam ga, a on se uopće nije povlačio. Na kraju sam ga morala jako udariti u trbuh kako bih ga skinula sa sebe. Plakala sam, a on je rekao: ‘Oh, ionako sam samo želio vidjeti kako ti se maskara razlijeva.'"

Rekla je za The Times da se Brand tada popeo na nju, držao joj otvorena usta i slinio u njih. "Počela sam se gušiti i pokušavala sam ga otjerati od sebe, ali on je ležao na meni, tako da nisam mogla. Moji udovi su bili zarobljeni ispod njega. Držao mi je usta zatvorena i natjerao me da progutam spermu pa sam se samo grčila i plakala."

Druga žena je navodno optužila Branda da ju je silovao uza zid u njegovoj kući u Los Angelesu 1. srpnja 2012. Rekla je da ju je - nakon što je pokušala otići - pozdravio golu, pribio uza zid i rekao da je 'prijatelj' već u spavaćoj sobi. "Pokušala sam mu pobjeći i izmaknula sam se zidu. A onda sam otišla do drugog zida na kojem je bila slika. Ogromna slika. I torba mi je zapravo zapela ispod toga. U tom trenutku me uhvatio za donje rublje i povlačio ga u stranu", rekla je za The Times.

Objasnila je i da je rekla Brandu da se makne s nje jer se ona nije mogla pomaknuti jer je bila zaglavljena ispod slike, a on se gura uz nju. Tvrdila je da ju je potom silovao bez kondoma. Nakon toga je otišla u Centar za liječenje silovanja u Medicinskom centru UCLA Santa Monica i dala poslovnici kopiju svoje medicinske dokumentacije koja pokazuje da je dala svoje donje rublje i druge uzorke kao dokaze.

Treća anonimna žena, koja mu je bila kolegica, tvrdi da ju je Brand seksualno napastovao početkom 2013., rekavši za The Times da ju je zgrabio i stavio na krevet te je nastavio ljubiti i skidati joj odjeću. "Mislim da je držao ruke u mojim hlačama, ali ja sam se jako borila i vrištala, nadajući se da ću se nekako izvući. Ne znam koja je stvarna definicija 'seksualnog napada', ali tako mi se čini. Nije me silovao." Žena je rekla kako ga je stalno molila da se makne s nje i na kraju je pustio, iako je bio ljut.

Times je također podijelio priču o Jordan Martin, Brandovoj bivšoj djevojci, koja ga je u svojoj knjizi iz 2014., optužila da ju je seksualno napastovao te fizički i emocionalno zlostavljao tijekom šest mjeseci njihove veze. Martin nije intervjuirana za potrebe istrage, ali The Times je izvijestio da je ona potvrdila da je njezin iskaz u knjizi točan, a tijekom epizode Dispatches u subotu, u programu je prikazana izjava: "Jordan nije htjela sudjelovati u ovome, ali stoji pri svojim optužbama." Martin je detaljno opisala navodni seksualni napad u svojoj knjizi iz 2014.

Još jedna žena, koja je anonimno podijelila svoju priču, izjavila je za The Times i tijekom epizode Dispatches da joj je - dok je radila s Brandom - pokazao svoj penis kad je ušla u njegovu garderobu. Channel 4 je u objavi rekao da je pet žena, od kojih su četiri tražile da ostanu anonimne, pristalo podijeliti svoje priče o ozbiljnim seksualnim optužbama u programu."

Brand negira optužbe

U videu na YouTubeu Brand je rekao: "Ove optužbe se odnose na vrijeme kada sam radio u medijima, kada sam cijelo vrijeme bio u novinama i u filmovima. I kao što sam opširno pisao u svojim knjigama, bio sam vrlo, vrlo promiskuitetan. Primio sam dva izuzetno uznemirujuća pisma i e-poštu, jedno od TV kuće glavnog medija, a drugo od novina, u kojima se navodi litanija krajnje nečuvenih i agresivnih napada. Ali usred ove litanije zapanjujućih napada, nalaze se neke vrlo ozbiljne optužbe koje apsolutno pobijam."

Iako Brand nije imenovao televiziju ni novine, njegov je video objavljen prije članka u The Timesu i nove epizode o posebnom istraživanju Dispatchesa. U videu je dodao: "Tada sam uvijek bio transparentan u vezi s time - gotovo previše transparentan. I sada sam transparentan u vezi s time. I vidjeti kako se ta transparentnost metastazira u nešto kriminalno, to apsolutno poričem. Nemam ništa protiv da koriste moje knjige i moj stav te da govore o mom promiskuitetnom, sporazumnom ponašanju u prošlosti. Ono što ozbiljno opovrgavam su ove vrlo ozbiljne kaznene optužbe. Također, vrijedi spomenuti da postoje svjedoci čiji su dokazi izravno u suprotnosti s narativima koje ova dva medija pokušavaju konstruirati, očito, u onome što mi se čini kao koordinirani napad. Ne želim dalje ulaziti u ovo zbog ozbiljne prirode optužbi, ali osjećam se kao da sam napadnut i očito je da oni vrlo blisko surađuju. Očito ćemo istražiti ovu stvar jer je vrlo ozbiljna", piše People.

