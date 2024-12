RTL-ova ekipa spremna je za početak Svjetskog rukometnog prvenstva: 'Jedva čekam'

Hrvatska je jedna od zemalja domaćina nadolazećeg Svjetskog prvenstva u rukometu, a RTL će kao rukometna televizija gledateljima prenijeti čak šezdesetak utakmica. RTL-ova rukometna ekipa od početka prosinca intenzivno se priprema za praćenje nadolazećeg prvenstva te, bogatom iskustvu unatoč, Ines Goda Forjan, Maja Oštro Flis, Marko Vargek i Filip Brkić ne skrivaju uzbuđenje.

Foto: RTL

Glavni urednik Marko Vargek ne skriva veselje ususret prvenstvu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uzbuđenje raste kako se prvenstvo bliži. Mailovi, sastanci, dogovori, promišljanje o sadržaju, sve radosti ulaska u Novu godinu jer siječanj je uvijek rezerviran za rukomet na RTL-u!"

"Radim ovo već godinama, svakog siječnja iznova. S brojem utakmica raste samopouzdanje, sigurnost, smirenost. Ali bez obzira na to što mi je ovo već osmo rukometno prvenstvo koje pratim na terenu, i dalje sam jednako uzbuđena kao i prvi put. I dalje osjećam tremu, pritisak i odgovornost. I neka je tako. To je znak da mi je stalo do onoga što radim“, kaže Ines Goda Forjan, a Filip Brkić dodaje: „Čak mi je na neki način čudno što je prvenstvo u Hrvatsko, a upravo zbog toga je i posebno. Ne putujem nego sam u svom gradu i spavam doma. To mi je nakon šest godina putovanja poprilično drugačija rutina i to ima svoje prednosti, ali sigurno su i očekivanja veća. Jedva čekamo da sve krene na prvoj utakmici protiv Bahreina i očekujemo, naravno, isključivo dva boda prednosti, odnosno pobjedu i da nam onda svima bude lakše pa da i mi u dobroj atmosferi nastavimo raditi svoj televizijski dio posla!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Maja Oštro Flis već deset tjedana subotom u rubrici RTL-a Danas 'Izvan terena' približava naše igrače gledateljima.

Foto: RTL

"Htjeli smo publici pokazati kakvi su naši reprezentativci. Znamo kakvi su na terenu i koliko ponosno nose dres reprezentacije, ali nismo znali kako žive u gradovima i državama u kojima žive i klubovima u kojima treniraju, što rade u slobodno vrijeme, kakvi su, jesu li završili fakultete i slično. Ostale su nam još dvije episode, meni najdraže – Filip Glavaš i posljednja rubrika, koja će ići u subotu tri dana prije početka prvenstva, o kapetanu Domagoju Duvnjaku kojem je ovo posljednje prvenstvo."

Početak prvenstva se željno iščekuje

Pripremne utakmice su već krenule, 29. prosinca Hrvatska je odigrala pripremnu utakmicu s Italijom u Poreču. Filip Brkić naglašava da su ove utakmice, osim reprezentaciji, bitne i njima kako bi isprobali sve produkcijske i televizijske mogućnosti. Na rasporedu su još dvije – 8. siječnja utakmica protiv Sjeverne Makedonije u Varaždinu, a zatim 10. siječnja protiv Slovenije u Areni Zagreb. Sve pripremne utakmice gledatelji mogu pratiti na RTL-u.

Foto: RTL

Dobro uhodana ekipa se slaže – početak prvenstva željno se iščekuje!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jedva čekam i znam da i igrači jedva čekaju. Kako sam se s njima intenzivnije družila proteklih mjeseci moram reći da su svi divni i zaslužuju uspjeh. Dobra su momčad, želja je tu, motiv je svakako tu, a mislim da bi se i Duvnjak volio oprostiti od dresa tako da osvoji još jedinu medalju koja mu nedostaje. Želim im svu sreću i nadam se da će ostvariti što bolji plasman!", dodaje Maja Oštro Flis.

Ne propustite - Svjetsko rukometno prvenstvo od 14. siječnja na RTL-u!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Uskoro počinje Svjetsko rukometno prvenstvo: Hrvati će prvu utakmicu igrati s Bahreinom